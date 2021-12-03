В Facebook Messenger встроят функцию распределения счетов, чтобы платить раздельно в ресторане

Meta объявила о внедрении в сервис для обмена сообщениями Facebook Messenger встроенной функции разделения счетов.

Об этом пишет The Verge.

Ее тестирование начнется в США со следующей недели. Компания считает, что эта функция может быть полезной в таких ситуациях, как раздельная оплата счетов в ресторане или сумма оплаты за жилье с соседями по квартире.

С помощью новой функции пользователи смогут попросить деньги у людей просто в групповом чате и увидеть, кто уже уплатил свою часть.

Meta также добавила новые эффекты дополненной реальности, которые пользователи Facebook Messenger и Instagram смогут использовать во время групповых видеозвонков.