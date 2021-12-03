Глава Tesla и SpaceX Илон Маск продал свой последний особняк за $30 млн. Теперь у самого богатого человека в мире официально нет никакой недвижимой собственности. Об этом пишет портал Mansion Global.

Как сообщается, последним домом основателя Tesla был роскошный особняк 1912 года площадью почти в 1,5 тысяч м2 в калифорнийском Хиллсборо в Силиконовой долине.

Кто купил такую дорогую недвижимость – информации нет.

Что известно про дом? Общая площадь земли с домом составляет 19 га, на которых располагаются парк, прогулочные тропы и свое водохранилище.

Поместье построил французский граф Кристиан де Гинье. Семья де Гинье владела поместьем более ста лет, пока в 2013 году не выставила его на продажу за $100 млн. За такую сумму покупателей не нашлось, из-за чего пришлось снизить запрашиваемую стоимость до $29,85 млн к 2016 году. Илон Маск купил особняк с землей в 2017 году за $23,4 млн.

Ранее Илон Маск пообещал избавиться от всей недвижимости. После этого он продал четыре дома в Лос-Анджелесе за $60 млн.

Сейчас миллиардер живет в доме в Бока-Чике неподалеку от базы SpaceX, который арендует за $50 тысяч у своей же компании.