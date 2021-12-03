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Украина получит от ЕС €1,4 миллиона на обустройство госграницы

Украина получит от ЕС €1,4 миллиона на обустройство госграницы

Министерство внутренних дел Украины получит от Европейского Союза 1,4 млн евро на обустройство государственной границы.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом договорились министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для безотлагательного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы», – заявил Монастырский.

В свою очередь Маасикас уверил, что Украина уже может рассчитывать на 1,4 млн евро, а в течение нескольких месяцев европейские партнеры согласуют существенное увеличение этой суммы.

Руководитель правоохранительного ведомства отметил, что в связи с обострением ситуации на границах ЕС и Республики Беларусь, а также откровенной демонстрации агрессивных намерений со стороны восточного и северного соседей, Украина заинтересована в расширении взаимодействия с ЕС по вопросам безопасности. В этом смысле украинская сторона заинтересована в участии в заседании министров внутренних дел ЕС, которое состоится 9-10 декабря в Брюсселе.

Монастырский уверил Маасикаса, что МВД продолжает четко и последовательно реализовывать Стратегию интегрированного управления границами и обеспечивать имплементацию Соглашения о реадмиссии с ЕС, неукоснительное соблюдение критериев безвизового режима с ЕС.

В госбюджете на 2022 год предусмотрено 17 млрд грн на обустройство государственной границы. Это, фактически, будет финансироваться инженерное обустройство границы с РФ и Беларусью.

По материалам Укринформ
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