В Италии начали действовать новые карантинные ограничения для невакцинированных от COVID-19

С понедельника, 6 декабря, в Италии начали действовать жесткие коронавирусные ограничения. Прежде всего новые правила касаются невакцинированных граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Что запрещено. С этого дня граждане, которые не получили прививки от COVID-19, не смогут посещать закрытые общественные места:
Также ужесточаются правила в общественном транспорте и гостиницах. COVID-сертификат теперь необходим для поездок в метро, автобусах и пригородных поездах. Ранее его нужно было предъявить только для путешествий в поездах дальнего сообщения.
Однако новые правила не касаются тех, кто выздоровел от COVID-19. Кроме того, от требований освобождены дети до 12 лет, потому что они не могут быть привиты. Вакцинация для детей в стране стартует с 16 декабря.
С 15 декабря начнет действовать требование обязательных прививок для работников школ, а также полицейских и военнослужащих. Медработники должны были вакцинироваться еще до апреля.
Ограничения будут действовать до 15 января.
Напомним, в Румынии правительство решило ввести дополнительные меры для въезжающих в страну. Это произошло после подтверждения штамма коронавируса «Омикрон» у двух граждан.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Накопления на экономпаспорте ребенка могут составить до 9 тыс. грн в годВчера, 18:03 - 1776 14
Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику УкраиныВчера, 19:42 - 8415 8
Опасное чужое наследство: почему у вас могут отобрать честно купленную квартируПозавчера, 21:23 - 37367 7
Стоит ли сейчас покупать доллар, и что будет с курсом валют в декабреВчера, 14:14 - 14809 6
На зарплаты учителям в госбюджете-2022 предусмотрено 108 миллиардов гривен8 ч. назад - 244 5
65 км/ч и «бесконечный запас хода». Представлен электроскутер Bounce Infinity E1 (видео)17 ч. назад - 2713 2
Как изменится карантин с 6 декабря: документы, штрафы (инфографика)13 ч. назад - 2047 1
Стоимость сделок по продаже недвижимости или земельных участков будет фиксироваться в госреестреВчера, 21:30 - 1733
Сколько получают фармацевты, и почему они в дефиците12 ч. назад - 1683
Орехи стали главной позицией плодового экспорта из УкраиныВчера, 22:11 - 1317 2
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 584
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1253 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1423
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 399
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1187 1