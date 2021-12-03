Ученые разработали жвачку, которая может нейтрализовать коронавирус

Ученые Университета Пенсильвании разработали жевательную резинку, которая может нейтрализовать коронавирус в слюне.
Об этом сообщает CNBC TV18.
«SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах, и мы знаем, что когда кто-либо зараженный чихает, кашляет или общается, часть этого вируса может попасть к кому-либо еще… Эта жевательная резинка дает возможность нейтрализовать вирус, который находится в слюне, что дает нам простой способ, вероятно, снизить передачу инфекции», — сказал автор исследования Генри Дэниел.
Чтобы протестировать жвачку, команда ученых вырастила ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) в растениях в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку проникать через слизистые поверхности, и включила полученный растительный материал в жевательную резинку со вкусом корицы.
Инкубация образцов, полученных из мазков носоглотки от COVID-положительных пациентов, показала, что присутствующий ACE2 может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2.
В других исследованиях команды вирусы менее патогенны, чем SARS-CoV-2, модифицированы для экспрессии белка-шипа SARS-CoV-2.
Ученые заметили, что жевательная резинка в значительной степени предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, либо блокируя рецептор ACE2 в клетках, либо связываясь непосредственно с белком спайка.
Сейчас исследовательская группа работает над получением разрешения на проведение клинического испытания, чтобы оценить, является ли подход безопасным и эффективным при тестировании на людях, инфицированных SARS-CoV-2.
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