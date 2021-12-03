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17 декабря в Киеве состоится подведение итогов года компаний предоставляющих финансовые услуги - FinYear outlines 2021

Банки, небанковские финансовые компании и представители финтех соберутся вместе, чтобы финализировать успехи 2021 года, обсудить вызовы, с которыми столкнулись, и тренды, что наметились, поговорить о том, как трансформируется рынок в условиях новых правил регулирования, какие законодательные изменения ожидаются и как они могут повлиять на будущее отрасли.

Откроет мероприятие заместитель Главы НБУ Алексей Шабан.

С презентациями выступят руководители ключевых департаментов НБУ, в чью зону ответственности входит реформирование и координация работы финансовых компаний:

  • директор Департамента лицензирования НБУ — Михаил Федоренко;
  • заместитель директора Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ — Сергей Савчук;
  • начальник Управления надзора за финансовыми компаниями Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ — Александр Залетов;
  • директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ — Андрей Поддерегин;
  • начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ — Ольга Лобайчук.

В дискуссионной сессии состоится открытый диалог участников рынка с регулятором и рассмотрение жизненно важных для успешного функционирования бизнеса вопросов. Эксперты и представители бизнеса обсудят, как меняется конкурентный ландшафт финансового рынка в свете инициатив Open Banking и директивы PSD2. Кому какая доля фин. пирога достанется. Какая стратегия лучше в конкурентной борьбе, что нужно, чтобы превосходить ожидания клиентов.

Руководитель отдела исследований в сфере финансов и розничной торговли CBR Лидия Кулыба представит данные последнего исследования компании о тенденциях финансового поведения населения Украины в 2021 г.

FinYear outlines пройдет в преддверие новогодних праздников. Участников встречи дополнительно ждет торжественная программа, подарки и поздравления от организаторов и партнеров. Количество мест ограниченно.

Дата и время проведения: 17 го декабря с 14:00 до 18:40 — презентации экспертов, дискуссии. С 18:40 до 23:00 — праздничная программа;

Место: Киев, улица Бассейная, 2А (God’s Place)
Регистрация: https://bit.ly/3lDW6h0

По материалам Минфин.com.ua
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