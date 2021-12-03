Украинский спутник отправили в США для запуска

Украинский спутник «Січ-2−30» отправили в Соединенные Штаты, где ожидается его запуск на орбиту совместно со SpaceX.

Об этом сообщает Днепровская таможня в Facebook.

Отмечается, что уже завершены таможенные формальности, а спутник «Січ-2−30» отправлен в США без отклонений от графика.

Спутник изготовлен в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины К Б «Южное».

По словам главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску.

Его планируют запустить из мыса Канаверал (штат Флорида, США) 10 января 2022 года.