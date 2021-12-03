Украинский спутник отправили в США для запуска

Украинский спутник «Січ-2−30» отправили в Соединенные Штаты, где ожидается его запуск на орбиту совместно со SpaceX.
Об этом сообщает Днепровская таможня в Facebook.
Отмечается, что уже завершены таможенные формальности, а спутник «Січ-2−30» отправлен в США без отклонений от графика.
Спутник изготовлен в Днепре в рамках Национальной космической программы
По словам главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску.
Его планируют запустить из мыса Канаверал (штат Флорида, США) 10 января 2022 года.
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