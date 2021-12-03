На зарплаты учителям в госбюджете-2022 предусмотрено 108 миллиардов гривен

На зарплаты педагогам в госбюджете-2022 предусмотрено 108 млрд грн.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, комментируя образовательные показатели госбюджета на 2022 год, принятого 2 декабря. Finance.ua передает детали.

«Одной из ключевых наших задач остается создание достойных условий работы для педагогов, и уже в 2022 году общий объем образовательной субвенции, которая используется для выплаты заработных плат, составляет 108 млрд грн, что на 8,8% больше, чем в 2021 году», – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Министр сообщил, что на обеспечение современного и доступного общего среднего образования размер субвенции на следующий год увеличен на 10,6%. Этот вопрос был одним из самых дискуссионных, но команда МОН продолжает работу по совершенствованию реформы «Новая украинская школа» и исправлению допущенных на старте проекта просчетов.

Увеличение размера субвенции на развитие учебно-практических центров современного профессионального и профессионально-технического образования составляет 66,7%. Средства будут направлены и на формирование современных материально-технических образовательных баз, поскольку они являются необходимой составляющей появления в Украине конкурентоспособных специалистов рабочих профессий.

Отдельно Сергей Шкарлет добавил, что МОН в этом году инициировало усовершенствование формулы распределения образовательной субвенции между местными бюджетами, а также отметил, что бюджетом следующего года предусмотрено увеличение расходов на 30,7%, которые будут направлены на выплаты академических стипендий ученикам профтехов, студентам, аспирантам, докторантам учреждений профессионального и высшего образования.

Справка Finance.ua:

Напомним, с 1 декабря 2021 года произошло повышение заработной платы педагогов в школах на 8,4%.

Вырастут зарплаты следующих педагогических работников:

директор заведения ЗСО : с 15 742 до 17 057 гривен;

: с 15 742 до 17 057 гривен; молодой учитель без категории и стажа работы: с 9 015 до 9 768 гривен;

учитель II категории: с 11 124 до 12 053 гривен;

учитель I категории: с 11 912 до 12 906 грн;

учитель высшей категории: с 12 698 до 13 759 гривен;

ассистент учителя: с 10 338 до 11 200 гривен;

руководитель кружка: с 11 124 до 12 053 гривен;

педагог-организатор І категории: с 10 445 до 11 317 гривен.

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