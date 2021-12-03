На зарплаты учителям в госбюджете-2022 предусмотрено 108 миллиардов гривен

На зарплаты педагогам в госбюджете-2022 предусмотрено 108 млрд грн.
Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, комментируя образовательные показатели госбюджета на 2022 год, принятого 2 декабря. Finance.ua передает детали.
«Одной из ключевых наших задач остается создание достойных условий работы для педагогов, и уже в 2022 году общий объем образовательной субвенции, которая используется для выплаты заработных плат, составляет 108 млрд грн, что на 8,8% больше, чем в 2021 году», – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Министр сообщил, что на обеспечение современного и доступного общего среднего образования размер субвенции на следующий год увеличен на 10,6%. Этот вопрос был одним из самых дискуссионных, но команда МОН продолжает работу по совершенствованию реформы «Новая украинская школа» и исправлению допущенных на старте проекта просчетов.
Увеличение размера субвенции на развитие учебно-практических центров современного профессионального и профессионально-технического образования составляет 66,7%. Средства будут направлены и на формирование современных материально-технических образовательных баз, поскольку они являются необходимой составляющей появления в Украине конкурентоспособных специалистов рабочих профессий.
Отдельно Сергей Шкарлет добавил, что МОН в этом году инициировало усовершенствование формулы распределения образовательной субвенции между местными бюджетами, а также отметил, что бюджетом следующего года предусмотрено увеличение расходов на 30,7%, которые будут направлены на выплаты академических стипендий ученикам профтехов, студентам, аспирантам, докторантам учреждений профессионального и высшего образования.
Напомним, с 1 декабря 2021 года произошло повышение заработной платы педагогов в школах на 8,4%.
Вырастут зарплаты следующих педагогических работников:
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