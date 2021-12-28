Цены на проживание в гостиницах вырастут на 13%: прогноз на 2022 год

Аналитики предупреждают, что в 2022 году стоимость деловых поездок за границу существенно вырастет в цене. На это повлияет как подорожание авиаперевозок, так и изменения в тарифах отелей, сообщает Hospitality.
К такому выводу пришли в седьмом ежегодном прогнозе Global Business Travel Forecast (Глобальный прогноз деловых поездок).
В отчете указано, что среди главных причин роста цен – растущий спрос, ограничение пропускной способности, требования путешественников к экологичности, а также высокие затраты на рабочую силу и энергию.
По словам Мишеля Маккинни Фраймира (Michelle McKinney Frymire), генерального директора CWT, рост количества деловых поездок идет полным ходом. Это произошло после того, как, например, на 31% снизились цены на авиабилеты в секторе бизнес-поездок. Согласно отчету, эксперты ожидают, что цены на авиабилеты вырастут на 3,3% в 2022 году и на 3,4% в 2023 году.
Поскольку границы открываются, заполняемость гостиниц будет расти. Это, отмечают в отчете, повлияет на цены. Ожидается, что рост мировых цен на проживание в гостиницах будет еще более значительным, на 13% в 2022 году и еще на 10% в 2023 году.
CWT Meetings & Events ожидает, что большинство заказов на встречи с коротким горизонтом планирования будут небольшими и региональными по своему характеру. Виртуальные и гибридные встречи сыграли решающую роль в 2021 году. Количество участников встреч с глазу на глаз снизилось в 2021 году с 42 участников (в 2019 и 2020 годах) до 24 человек.
Многие компании сейчас предпочитают проводить небольшие региональные встречи, а не мероприятия, связанные с длительными поездками. Однако, поскольку ограничения постепенно снимаются, а отложенный спрос приводит к тому, что все больше участников приезжают на встречи, ожидается, что ситуация будет меняться в 2022 году. По оценкам экспертов, спрос на встречи и мероприятия вырастет на 53% в первой половине 2022 года по сравнению с 2021 годом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев может ввести спецпропуска на транспорт: названо условие9 ч. назад - 1868 5
Китайские инвесторы переключились с недвижимости на люксовые часы13 ч. назад - 1600 4
В Украине подорожали биометрические паспортаВчера, 11:30 - 1422 4
Уплата ЕСВ для ФЛП за четвертый квартал и за год: сроки, суммы и изменения в декларацииВчера, 20:38 - 9021 3
В 2022 году объем потребления угля в мире может побить все рекорды16 ч. назад - 391 3
Пенсия рассчитана ПФУ неправильно: можно ли исправить размер выплат, начисленных до 2011 года9 ч. назад - 9852
Уплата ЕСВ для ФЛП за четвертый квартал и за год: сроки, суммы и изменения в декларацииВчера, 20:38 - 9021 3
Эксперты назвали лучшие страны для жизни на пенсии6 ч. назад - 4170 2
Рынок недвижимости разогревается, но о ценовом пузыре речь не идет, - НБУ10 ч. назад - 2535 1
Киев может ввести спецпропуска на транспорт: названо условие9 ч. назад - 1868 5
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 391 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1262 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2154 9
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2249
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2845 4