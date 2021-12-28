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Цены на проживание в гостиницах вырастут на 13%: прогноз на 2022 год

Цены на проживание в гостиницах вырастут на 13%: прогноз на 2022 год

Аналитики предупреждают, что в 2022 году стоимость деловых поездок за границу существенно вырастет в цене. На это повлияет как подорожание авиаперевозок, так и изменения в тарифах отелей, сообщает Hospitality.

К такому выводу пришли в седьмом ежегодном прогнозе Global Business Travel Forecast (Глобальный прогноз деловых поездок).

В отчете указано, что среди главных причин роста цен – растущий спрос, ограничение пропускной способности, требования путешественников к экологичности, а также высокие затраты на рабочую силу и энергию.

По словам Мишеля Маккинни Фраймира (Michelle McKinney Frymire), генерального директора CWT, рост количества деловых поездок идет полным ходом. Это произошло после того, как, например, на 31% снизились цены на авиабилеты в секторе бизнес-поездок. Согласно отчету, эксперты ожидают, что цены на авиабилеты вырастут на 3,3% в 2022 году и на 3,4% в 2023 году.

Поскольку границы открываются, заполняемость гостиниц будет расти. Это, отмечают в отчете, повлияет на цены. Ожидается, что рост мировых цен на проживание в гостиницах будет еще более значительным, на 13% в 2022 году и еще на 10% в 2023 году.

CWT Meetings & Events ожидает, что большинство заказов на встречи с коротким горизонтом планирования будут небольшими и региональными по своему характеру. Виртуальные и гибридные встречи сыграли решающую роль в 2021 году. Количество участников встреч с глазу на глаз снизилось в 2021 году с 42 участников (в 2019 и 2020 годах) до 24 человек.

Многие компании сейчас предпочитают проводить небольшие региональные встречи, а не мероприятия, связанные с длительными поездками. Однако, поскольку ограничения постепенно снимаются, а отложенный спрос приводит к тому, что все больше участников приезжают на встречи, ожидается, что ситуация будет меняться в 2022 году. По оценкам экспертов, спрос на встречи и мероприятия вырастет на 53% в первой половине 2022 года по сравнению с 2021 годом.

По материалам Телеканал 24
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