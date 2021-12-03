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65 км/ч и «бесконечный запас хода». Представлен электроскутер Bounce Infinity E1 (видео)

65 км/ч и «бесконечный запас хода». Представлен электроскутер Bounce Infinity E1 (видео)

Компания Bounce представила электрический скутер Infinity Е1 по цене 920 долларов, но его можно купить всего за 600 долларов с подпиской «батарея как услуга». Да, особенностью Bounce Infinity E1 является его сменный аккумулятор.

Bounce утверждает, что первой представила на индийском рынке сервис «батарея как услуга», который позволяет покупать скутер по сниженной цене и оплачивать подписку за использование сети сменных аккумуляторов. Это также позволяет не ожидать, когда зарядится аккумулятор.

Если говорить о технических характеристиках, Infinity Е1 развивает максимальную скорость 65 км/ч и разгоняется от 0 до 40 км/ч за 8 секунд. Он может похвастаться дальностью хода до 85 км благодаря съёмной литий-ионной батарее ёмкостью 2 кВт•ч.

Кроме того, батарея соответствует степени защиты IP67. Однако производитель рекламирует Bounce Infinity E1, утверждая, что он имеет «бесконечный запас хода». Речь идёт о возможности перемещаться между станциями по замене аккумуляторов, не тратя время на ожидание зарядки.

Скутер Infinity e1 оснащён дисковыми тормозами с обеих сторон и 12-дюймовыми колесами. Спереди расположена гидравлическая телескопическая подвеска, а сзади находятся сдвоенные амортизаторы. У него есть режим движения задним ходом, который позволяет выбраться из тесных парковочных мест.

Также скутер получил цифровой спидометр, 12-литровый багажник, проекционные фары и светодиодные фонари, а ещё его можно отслеживать удалённо.

По материалам iXBT.com
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