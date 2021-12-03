65 км/ч и «бесконечный запас хода». Представлен электроскутер Bounce Infinity E1 (видео)

Компания Bounce представила электрический скутер Infinity Е1 по цене 920 долларов, но его можно купить всего за 600 долларов с подпиской «батарея как услуга». Да, особенностью Bounce Infinity E1 является его сменный аккумулятор.
Bounce утверждает, что первой представила на индийском рынке сервис «батарея как услуга», который позволяет покупать скутер по сниженной цене и оплачивать подписку за использование сети сменных аккумуляторов. Это также позволяет не ожидать, когда зарядится аккумулятор.
Если говорить о технических характеристиках, Infinity Е1 развивает максимальную скорость 65 км/ч и разгоняется от 0 до 40 км/ч за 8 секунд. Он может похвастаться дальностью хода до 85 км благодаря съёмной литий-ионной батарее ёмкостью 2 кВт•ч.
Кроме того, батарея соответствует степени защиты IP67. Однако производитель рекламирует Bounce Infinity E1, утверждая, что он имеет «бесконечный запас хода». Речь идёт о возможности перемещаться между станциями по замене аккумуляторов, не тратя время на ожидание зарядки.
Скутер Infinity e1 оснащён дисковыми тормозами с обеих сторон и 12-дюймовыми колесами. Спереди расположена гидравлическая телескопическая подвеска, а сзади находятся сдвоенные амортизаторы. У него есть режим движения задним ходом, который позволяет выбраться из тесных парковочных мест.
Также скутер получил цифровой спидометр, 12-литровый багажник, проекционные фары и светодиодные фонари, а ещё его можно отслеживать удалённо.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Польша выплачивает сотни злотых на украинских детей. Как их получить заробитчанамПозавчера, 13:25 - 5782 5
Бумаги больше не нужны. Как будет работать оформление субсидий и пенсий в ДіїПозавчера, 09:24 - 7855 5
Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику УкраиныВчера, 19:42 - 3224 4
Накопления на экономпаспорте ребенка могут составить до 9 тыс. грн в годВчера, 18:03 - 570 4
Какой штраф ждет водителей за пользование телефоном за рулемПозавчера, 11:00 - 1818 4
Право собственности на земельный участок при отсутствии документов: что делатьВчера, 10:04 - 7657
Стоит ли сейчас покупать доллар, и что будет с курсом валют в декабреВчера, 14:14 - 5332 3
Сколько будет стоить доллар в 2022 году - мнение экспертаВчера, 09:03 - 3989 1
Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику УкраиныВчера, 19:42 - 3224 4
Часть дохода, которую тратят на покупку минимального продуктового набора в странах Европы (инфографика)Вчера, 12:04 - 1840 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 435
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1122 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1306
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 368
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1097 1