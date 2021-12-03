Mercedes потратит €60 млрд на электромобили

Наблюдательный совет немецкого автопроизводителя Daimler AG одобрил бизнес-план Mercedes-Benz, который предусматривает инвестиции в объеме более 60 млрд евро в 2022-2026 гг.
В рамках этого плана Mercedes планирует перейти на выпуск исключительно электромобилей к концу десятилетия, отмечает MarketWatch. Также компания сосредоточится на возможностях для роста в сфере легковых автомобилей и фургонов после выделения подразделения Daimler Truck, выпускающего грузовики.
Ранее сообщалось, что в 2022 году электромобили появятся во всех сегментах, в которых работает Mercedes. С 2025 года все новые модели машин будут работать исключительно на электрических двигателях, и покупатели смогут выбрать такую альтернативу для любой из старых моделей.
Котировки акций Daimler в четверг снизились на 0,6%. За последний год рыночная стоимость автопроизводителя выросла более чем на 50%, тогда как немецкий фондовый индекс DAX прибавил 15%.
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