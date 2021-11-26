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В YouTube Premium появилась новая полезная функция

В YouTube Premium появилась новая полезная функция

После нескольких месяцев тестирования в мобильном клиенте YouTube стала доступна новая возможность для подписчиков Premium-версии сервиса. Функция «Кнопки управления аудиопроигрывателем» предлагает более удобный и лаконичный интерфейс при воспроизведении музыкальных видео и другого контента.

При включении новой опции элементы управления прослушиванием заменяют стандартный интерфейс под окном видео. На его месте появляются все необходимые для управления просмотром кнопки — воспроизведение/пауза, следующий и предыдущий ролик, а также 10-секундная перемотка назад/вперёд. Нововведение доступно для всех видов контента. Для его активации необходимо зайти в меню в правом верхнем углу окна и выбрать пункт «Кнопки управления аудиопроигрывателем».

При желании можно выбирать режим работы интерфейса между «Аудио» и «Видео». В первом случае картинка будет статичной. Также остаётся возможность ставить лайки, сохранять видео в плейлист и управлять скоростью воспроизведения. При этом название видео и канала будут указаны выше, а закрыть этот плейлист можно в правом верхнем углу экрана.

Функция уже доступна как на Android-, так и на iOS-устройствах в некоторых регионах — воспользоваться ею могут только подписчики YouTube Premium.

По материалам 4PDA
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