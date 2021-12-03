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Google готовится к выпуску своих первых умных часов в 2022 году

Google готовится к выпуску своих первых умных часов в 2022 году

По данным издания Insider, в 2022 году Google планирует полноценно выйти на рынок умных часов и представить собственную модель для конкуренции с Apple Watch.

Потенциальные Pixel Watch в сети безустанно обсуждают последние несколько лет, но после покупки Fitbit (сделка была закрыта в начале 2021 года) их выход стал восприниматься как уже подтвержденный факт. Собственно, ранее вице-президент и глава аппаратного бизнеса Google Рик Остерлох заявил, что приобретение Fitbit — это в первую очередь «возможность еще больше инвестировать в WearOS, а также выводить на рынок носимые устройства Made by Google». И, похоже, первые умные часы Google выйдут уже в 2022 году — если новые сведения подтвердятся.

Сообщается, что разработкой потенциальных первых умных часов Google (кодовое имя — Rohan) занимается команда аппаратного подразделения Google Pixel, отдельно от Fitbit. В предыдущих утечках часы называли Pixel Watch, но пока нет достоверных данных, что в итоге Google выберет именно это название для своих первых умных часов. При этом в отчете Insider говорится, что им отведена та же роль, что и Pixel для Android: они должны стать демонстрацией преимуществ ПО Google при использовании подходящего оборудования как для потребителей, так и для партнеров компании. Иными словами, Google хочет показать другим, какими должны быть умные часы на Wear OS. Устройство окажется дороже родственных моделей Fitbit и станет прямым конкурентом Apple Watch, если верить источнику The Verge.

Pixel Watch (как бы они в итоге не назывались) предложат базовые функции отслеживания физической активности, включая подсчет шагов и мониторинг. Также сообщается, что Google работает над интеграцией функциональности Fitbit в Wear OS под кодовым названием «Nightlight».

Запуск Wear OS 3 ознаменовал начало новой главы в истории платформы для носимых устройств — в мае Google заключила партнерство с Samsung для объединения Tizen и Wear OS в единую платформу. Но обновление Wear OS 3 выйдет не раньше конца 2022 года и его получат всего три модели. Сейчас новую ОС можно встретить только в новейших Samsung Galaxy Watch4 — с установленным поверх фирменным интерфейсом One UI Watch. К слову, на фоне успешного запуска умных часов Galaxy Watch4 доля Wear OS взлетела до 17%.

По материалам ITC.ua
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