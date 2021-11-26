Украина увеличила возможности для хранения вакцины Pfizer: препарата хватит на 2021-2022 годы

Украина нарастила возможности для хранения вакцин при сверхнизких температурах от 200 тыс. доз до 6 млн.

Об этом сообщает Минздрав.

Такие условия необходимы в частности для хранения вакцины против коронавируса от компании Pfizer.

«Это означает, что Украина сможет обеспечить хранение в ультрахолодовом режиме всей вакцины, которая будет поступать в 2021 и 2022 годах. Это было одним из условий контрактов на ее поставки в Украину на 2022−2023 годы», — объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме того, для хранения вакцины от коронавируса Pfizer региональные склады оборудовали более 50 морозильными камерами, которые вмещают до 40 тыс. доз препарата. Общее количество вакцины, которую можно хранить на областных складах, достигает 2 млн доз.

Во Львове, Одессе, Днепре и Харькове установят морозильные камеры, которые будут вмещать до 200 тыс. вакцины. Еще 10 морозильников разместят на национальном складе.

Напомним, Минздрав продлил контракт с Pfizer на поставку вакцины от коронавируса на 2022−2023 годы. Украина будет получать 25 млн доз вакцины ежегодно.