Перечень стран, куда можно путешествовать по ID-карте, планируют расширить

Сейчас ведется работа над расширением перечня стран, куда граждане Украины могут путешествовать по ID-карте, а также над возможностью одновременного получения этой карты и загранпаспорта.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время вручения 7-миллионного паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

«Сегодня по ID-карте гражданина Украины уже можно въехать в несколько стран мира — это, в частности, Грузия и Турция. И мы ведем переговоры с тем, чтобы расширить перечень этих стран, в которые можно будет въезжать по ID-картам», — заявил министр.

Монастырский добавил, что в МВД работают также над тем, чтобы можно было одновременно получать паспорт гражданина Украины ID-картой и заграничный паспорт гражданина Украины.

«Нас ждет много перспектив впереди, мы работаем в этом плане с Миграционной службой, с Министерством цифровой трансформации, и я вижу уже сегодня, что наш ID-паспорт становится ценной частью жизни любого украинца», — сказал Монастырский.

Глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко подчеркнула, что благодаря ID-карте граждане имеют доступ ко всем электронным сервисам. Это безопасно, современно и надежно.

Она также рассказала, как проходит процесс получения ID-карты — прежде всего, гражданин должен проверить правильность ввода данных в свой документ, далее идет процесс верификации, введение pin-кода, как один из элементов безопасности документа, последний шаг — подпись владельца.

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