Спрос на iPhone 13 ниже, чем ожидали в Apple — Bloomberg

Компания Apple сообщила своим поставщикам компонентов о снижении спроса на смартфоны iPhone 13 в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

“Компания сообщила своим поставщикам комплектующих, что спрос на линейку iPhone 13 ослаб. Компания рассчитывала на большие продажи в предпраздничный период, но этого не произошло”, – пишет агентство.

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Отмечается, что после презентации новой линейки iPhone в Apple ожидали продать к концу 2021 года 90 миллионов iPhone 13, однако позже снизили эту планку до 80 миллионов.

Причиной стала нехватка микрочипов для смартфонов.

В то же время уже сейчас из-за отсутствия спроса на новую модель компания считает, что планка в 80 млн слишком завышена.

По словам экспертов, причиной низкого спроса стало желание людей пропустить новую линейку и дождаться выхода iPhone 14 с более существенными изменениями.