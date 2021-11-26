0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Спрос на iPhone 13 ниже, чем ожидали в Apple — Bloomberg

Спрос на iPhone 13 ниже, чем ожидали в Apple — Bloomberg

Компания Apple сообщила своим поставщикам компонентов о снижении спроса на смартфоны iPhone 13 в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

“Компания сообщила своим поставщикам комплектующих, что спрос на линейку iPhone 13 ослаб. Компания рассчитывала на большие продажи в предпраздничный период, но этого не произошло”, – пишет агентство.

Читайте также: Apple отправит в список устаревших популярную версию iPhone

Отмечается, что после презентации новой линейки iPhone в Apple ожидали продать к концу 2021 года 90 миллионов iPhone 13, однако позже снизили эту планку до 80 миллионов.

Причиной стала нехватка микрочипов для смартфонов.

В то же время уже сейчас из-за отсутствия спроса на новую модель компания считает, что планка в 80 млн слишком завышена.

По словам экспертов, причиной низкого спроса стало желание людей пропустить новую линейку и дождаться выхода iPhone 14 с более существенными изменениями.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.