Украинцы купили рекордный объем валюты в ноябре

В ноябре население продало банкам $2,332 млрд наличной и безналичной валюты (в эквиваленте), а купило $2,698 млрд.

По данным НБУ, чистая покупка валюты физическими лицами составила $365 млн, что более чем в 5,5 раза больше, чем в октябре – $66 млн.

Всего с начала года население продало валюты на $23,451 млрд и купило на $22,103 млн. Чистая продажа составила $1,348 млрд.



График: НБУ

В октябре население продало банкам $2,207 млрд валюты, а купило $2,272 млрд. Чистая покупка валюты составила $66 млн, что в 11 раз больше, чем в сентябре – $6 млн.

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