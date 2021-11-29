Правительство предоставило портфельные гарантии 12 банкам-кредиторам

Кабинет Министров решил предоставить в 2021 году государственные гарантии на портфельной основе 12 банкам-кредиторам бизнеса.
Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 2 декабря, сообщает Минфин.
Документ позволит предоставить госгарантии 12 банкам-кредиторам, которые прошли отбор для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро-, малых и средних предприятий.
По результатам полученных от банков заявок установлены предельные размеры предоставления госгарантий на портфельной основе на 8,084 млрд грн таким банкам:
1. Ощадбанк — 2 млрд грн.
2. ПриватБанк — 2 млрд грн.
3. Укргазбанк — 1,5 млрд грн.
4. Укрэксимбанк — 1 млрд грн.
5. Таскомбанк — 600 млн грн.
6. ОТП Банк — 500 млн грн.
7. Пиреус Банк МКБ — 139 млн грн.
8. Банк «Альянс» — 100 млн грн.
9. Кредитвест Банк — 95 млн грн.
10. КИБ — 90 млн грн.
11. Асвио Банк — 30 млн грн.
12. МТБ Банк — 30 млн грн.
Также определяется предельный размер таких гарантий для каждого отдельного банка-кредитора, а министру финансов предоставляются полномочия по заключению соответствующих сделок.
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