Правительство предоставило портфельные гарантии 12 банкам-кредиторам

Кабинет Министров решил предоставить в 2021 году государственные гарантии на портфельной основе 12 банкам-кредиторам бизнеса.

Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 2 декабря, сообщает Минфин.

Документ позволит предоставить госгарантии 12 банкам-кредиторам, которые прошли отбор для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро-, малых и средних предприятий.

По результатам полученных от банков заявок установлены предельные размеры предоставления госгарантий на портфельной основе на 8,084 млрд грн таким банкам:

1. Ощадбанк — 2 млрд грн.

2. ПриватБанк — 2 млрд грн.

3. Укргазбанк — 1,5 млрд грн.

4. Укрэксимбанк — 1 млрд грн.

5. Таскомбанк — 600 млн грн.

6. ОТП Банк — 500 млн грн.

7. Пиреус Банк МКБ — 139 млн грн.

8. Банк «Альянс» — 100 млн грн.

9. Кредитвест Банк — 95 млн грн.

10. КИБ — 90 млн грн.

11. Асвио Банк — 30 млн грн.

12. МТБ Банк — 30 млн грн.

Также определяется предельный размер таких гарантий для каждого отдельного банка-кредитора, а министру финансов предоставляются полномочия по заключению соответствующих сделок.