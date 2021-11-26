Представлен самый экстремальный Toyota Land Cruiser 300

Новый Toyota Land Cruiser 2022 получил специальную версию для тяжелого бездорожья. Внедорожники будут дорабатывать на заказ и выпускать мелкими партиями.
Об этом сообщает сайт Дром.
Тюнинг Toyota Land Cruiser 300 выполнила известная исландская компания Arctic Trucks. Она известна своими доработанными внедорожниками и пикапами для условий крайнего севера.
Фото: Toyota
Arctic Trucks LC300 AT35 (именно так назвали внедорожник) получился даже более экстремальным, чем Toyota Land Cruiser GR Sport. Ему расширили колесные арки и установили огромные 35-дюймовые внедорожные шины. Колея выросла сразу на 320 мм – до 1840 мм.
Клиренс Toyota Land Cruiser 300 увеличил до 260-270 мм (в зависимости от типа двигателя). Кроме того, скошенные снизу бамперы увеличили угол въезда до 37 градусов, а съезда – до 30 градусов.
Фото: Toyota
Arctic Trucks LC300 AT35 доступен как с 3,5-литровым 415-сильным V6 твин-турбо, так и с 3,3-литровым турбодизелем на 299 л.с. Кузов внедорожника получил дополнительную антикоррозийную обработку, а подвеска усилена. Дополнительно можно заказать шноркель и лебедку с тяговым усилием 5,6 тонн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кличко назвал цены на проезд в КиевеВчера, 11:00 - 1761 13
В Украине по бумагам около 2 млн граждан получают минимальную зарплату — экспертПозавчера, 21:30 - 1147 13
У Зеленского объяснили, почему тысячу за вакцинацию не будут выдавать наличнымиВчера, 13:03 - 801 6
Украинцы смогут получать до $20 тыс., - Арахамия об идее «экономического паспорта»Вчера, 11:28 - 1002 6
На Киевщине подпольная криптоферма украла электроэнергии на 3,5 миллиона гривенВчера, 16:31 - 400 3
Кого больше всего ищут работодатели: вакансии, зарплаты (инфографика)Вчера, 08:00 - 10072 1
В Украине открыто новое месторождение с рекордными запасами газаВчера, 11:11 - 4630 2
Кличко назвал цены на проезд в КиевеВчера, 11:00 - 1761 13
В Европу за 5 евро: Ryanair объявил рождественскую распродажуВчера, 16:47 - 1733
Крупнейший лоукостер Европы запускает новые маршруты из КиеваВчера, 13:30 - 1084
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)Вчера, 10:44 - 186
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 785 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1057
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 305
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 924 1