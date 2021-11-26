Представлен самый экстремальный Toyota Land Cruiser 300

Новый Toyota Land Cruiser 2022 получил специальную версию для тяжелого бездорожья. Внедорожники будут дорабатывать на заказ и выпускать мелкими партиями.

Об этом сообщает сайт Дром.

Тюнинг Toyota Land Cruiser 300 выполнила известная исландская компания Arctic Trucks. Она известна своими доработанными внедорожниками и пикапами для условий крайнего севера.



Фото: Toyota

Arctic Trucks LC300 AT35 (именно так назвали внедорожник) получился даже более экстремальным, чем Toyota Land Cruiser GR Sport. Ему расширили колесные арки и установили огромные 35-дюймовые внедорожные шины. Колея выросла сразу на 320 мм – до 1840 мм.

Клиренс Toyota Land Cruiser 300 увеличил до 260-270 мм (в зависимости от типа двигателя). Кроме того, скошенные снизу бамперы увеличили угол въезда до 37 градусов, а съезда – до 30 градусов.



Фото: Toyota

Arctic Trucks LC300 AT35 доступен как с 3,5-литровым 415-сильным V6 твин-турбо, так и с 3,3-литровым турбодизелем на 299 л.с. Кузов внедорожника получил дополнительную антикоррозийную обработку, а подвеска усилена. Дополнительно можно заказать шноркель и лебедку с тяговым усилием 5,6 тонн.