Китай начал строить крупнейший в мире завод по производству «зеленого» водорода

Крупнейшая в Китае нефтеперерабатывающая компания China Petrochemical Corporation (Sinopec) начала строительство крупнейшего в мире завода по производству экологически чистого водорода, который будет вырабатываться с использованием солнечной энергетики. Предприятие войдёт в строй летом 2023 года и будет ежегодно вырабатывать до 20 тыс. тонн «зелёного» водорода.
Стоимость проекта составляет 3 млрд юаней ($470 млн). Для реализации задуманного будет построен завод по электролизному извлечению водорода из воды, ёмкости для хранения, средства транспортировки и трубопровод до места использования и переработки. Также будет построена солнечная ферма для снабжения энергией всех технологических процессов.
Мощность вспомогательной солнечной электростанции составит 300 МВт. Полученный на комплексе «зелёный» водород компания Sinopec планирует использовать на собственном заводе по переработке нефти, куда будет подведен водородный трубопровод.
Сейчас на производстве используется водород, полученный при переработке природного газа. Это так называемый «серый» водород, получение которого сопровождается выбросами парниковых газов. Переход на использование «зелёного» водорода поможет избавиться от выбросов в атмосферу ежегодно 485 тыс. тонн CO2. Подобных по масштабам и амбициям проектов нет пока нигде в мире, утверждает источник.
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