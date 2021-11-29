0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Китай начал строить крупнейший в мире завод по производству «зеленого» водорода

Китай начал строить крупнейший в мире завод по производству «зеленого» водорода

Крупнейшая в Китае нефтеперерабатывающая компания China Petrochemical Corporation (Sinopec) начала строительство крупнейшего в мире завода по производству экологически чистого водорода, который будет вырабатываться с использованием солнечной энергетики. Предприятие войдёт в строй летом 2023 года и будет ежегодно вырабатывать до 20 тыс. тонн «зелёного» водорода.

Стоимость проекта составляет 3 млрд юаней ($470 млн). Для реализации задуманного будет построен завод по электролизному извлечению водорода из воды, ёмкости для хранения, средства транспортировки и трубопровод до места использования и переработки. Также будет построена солнечная ферма для снабжения энергией всех технологических процессов.

Мощность вспомогательной солнечной электростанции составит 300 МВт. Полученный на комплексе «зелёный» водород компания Sinopec планирует использовать на собственном заводе по переработке нефти, куда будет подведен водородный трубопровод.

Сейчас на производстве используется водород, полученный при переработке природного газа. Это так называемый «серый» водород, получение которого сопровождается выбросами парниковых газов. Переход на использование «зелёного» водорода поможет избавиться от выбросов в атмосферу ежегодно 485 тыс. тонн CO2. Подобных по масштабам и амбициям проектов нет пока нигде в мире, утверждает источник.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.