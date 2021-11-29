Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели

Верховная Рада приняла законопроект о госбюджете на 2022 год во втором чтении и в целом. Об этом шла речь на заседании парламента.
Законопроект №6000 в целом поддержали 268 народных депутатов.
Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, доходы госбюджета на 2022 год определены в размере 1,322 трлн грн, в том числе доходы по общему фонду – 1,18 трлн грн. Расходов заложено – 1,497 трлн грн, в том числе расходов общего фонда – 1,344 трлн грн.
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В то же время предельный объем дефицита госбюджета в редакции законопроекта ко второму чтению увеличили на 792 млн грн по сравнению с текстом к первому чтению – до 188,798 млрд грн.
План поступлений от рентных платежей увеличен почти на 25 млрд грн – до 71,25 млрд грн, а план по налоговым поступлениям – на 64 млрд грн, до 1,167 трлн грн. Поступления от Национального банка в 2022 году определили на уровне почти 13,6 млрд грн.
Курс доллара. В бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года.
Инфляция. Кабинет Министров прогнозирует, что рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%,
Минимальная зарплата. Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год незначительный рост минимальной зарплаты. Минималка вырастет на 200 гривен с 1 октября до 6700 гривен.
Субсидии. Расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг составят 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планируется потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).
Прожиточный минимум и минимальная пенсия. В проекте госбюджета заложен рост прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии), на 8,2%. Пенсии повысят 1 июля и 1 декабря.
В 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере с 1 января – 2393 гривны, с 1 июля – 2508 гривен, с 1 декабря – 2589 гривен для основных социальных и демографических групп населения.
Приватизация. Кабмин заложил в проект государственного бюджета на 2022 год доходы от приватизации в размере 8 млрд гривен. Это в 1,5 раза меньше, чем планируется получить в 2021 году.
Кредиты МВФ. В проекте госбюджета 2022 года заложены поступления от МВФ кредитов на 2,89 млрд долларов.
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