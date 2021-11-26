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В Украину вернулся известный китайский бренд (фото)

В Украину вернулся известный китайский бренд (фото)

Спустя чуть меньше десяти лет в нашей стране снова будут продавать автомобили Geely. Старт продаж начнется с двух моделей кроссоверов.

Теперь компания Geely Automobile International Corporation не просто очередные выскочки из Поднебесной, а один из мировых лидеров. И если раньше их представляла компания АИС, то теперь они обрели более надежного и крупного партнера, который крепко стоит на ногах.

Корпорация «УкраАВТО» объявила о подписании «Соглашения о дистрибуции и сервисной поддержке автомобилей Geely на территории Украины». Старт продаж автомобилей бренда намечен на следующий год.

Новый путь будут прокладывать кроссоверы Geely Atlas Pro и Geely Coolray. Это два SUV среднего и компактного сегмента. Пока точно не известно, какие именно агрегаты будут установлены под капотом, но известно, что Atlas Pro имеет мягкую гибридную установку на ряду с бензиновым мотором. В свою очередь Geely Coolray оснащается трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 литра.

Предположительно автомобили будут иметь приличные комплектации и предлагать много технологичных плюшек. Тем более, что в сборке салонов компания сделала мощный рывок вперед за счет сотрудничества с европейскими брендами.

Стоит отметить, что про сборку автомобилей в Украине пока речь не идет. «УкрАВТО» будет только официальным дистрибьютером автомобилей.

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По материалам autonews.ua
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