В Украину вернулся известный китайский бренд (фото)

Спустя чуть меньше десяти лет в нашей стране снова будут продавать автомобили Geely. Старт продаж начнется с двух моделей кроссоверов.

Теперь компания Geely Automobile International Corporation не просто очередные выскочки из Поднебесной, а один из мировых лидеров. И если раньше их представляла компания АИС, то теперь они обрели более надежного и крупного партнера, который крепко стоит на ногах.

Корпорация «УкраАВТО» объявила о подписании «Соглашения о дистрибуции и сервисной поддержке автомобилей Geely на территории Украины». Старт продаж автомобилей бренда намечен на следующий год.

Новый путь будут прокладывать кроссоверы Geely Atlas Pro и Geely Coolray. Это два SUV среднего и компактного сегмента. Пока точно не известно, какие именно агрегаты будут установлены под капотом, но известно, что Atlas Pro имеет мягкую гибридную установку на ряду с бензиновым мотором. В свою очередь Geely Coolray оснащается трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 литра.

Предположительно автомобили будут иметь приличные комплектации и предлагать много технологичных плюшек. Тем более, что в сборке салонов компания сделала мощный рывок вперед за счет сотрудничества с европейскими брендами.

Стоит отметить, что про сборку автомобилей в Украине пока речь не идет. «УкрАВТО» будет только официальным дистрибьютером автомобилей.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит