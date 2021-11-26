Украинским разработчикам видеоигр платят больше, чем в Польше

Заработные платы украинских специалистов по разработке видеоигр постоянно растут и уже достигают $5 тыс., что даже больше, чем в Польше.
Об этом сообщила Алина Мудрая, генеральный директор рекрутинговой компании Values Value, передает Dev.ua.
В Украине в сфере разработки видеоигр самые высокие зарплаты в Европе, отметила эксперт. По ее словам, девелопер-мидлу платят $3250 в месяц, разработчику — $5000, lead гейм-дизайнеру — $4250.
Но только небольшая часть этих специалистов работает на Украину. В украинской компании GSC Game World, занимающейся разработкой игр, работают до 450 специалистов в этой сфере.
Все остальные работают на зарубежные компании. В Украине же большая часть сотрудников игровых компаний находится в Киеве (59,1%) и Харькове (17,2%). Также часть разработчиков видеоигр работает в Днепре (5,7%), Одессе (5,5%) и Львове (3,4%).
В общем в Украине работают 30 тысяч специалистов в составе 400 команд игровой разработки, включая инди-студии, офисы зарубежных компаний и локальные студии.
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