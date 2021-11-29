Дефицит госбюджета лишь на треть достигает планового

За январь-ноябрь 2021 года общий фонд государственного бюджета сведен с дефицитом в 57,4 млрд грн при плановых 175,7 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
В ноябре в общий фонд государственного бюджета поступило 122,2 млрд гривен, что на 10,2% (+11,3 млрд грн) превышает план.
Большую часть средств составляют поступления из налоговой объемом 76,6 млрд грн (+9,8% к плану). Почти половина средств по налогам получена от налога на прибыль предприятий (35,7 млрд грн). Около 12 млрд грн каждый приносит взимание НДФЛ и налога на добавленную стоимость.
От Таможни бюджет получил 42,2 млрд грн (+13,2% плана), из которых 39,5 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, еще 2,5 млрд – ввозных пошлин.
От единого соцвзноса в Пенсионный фонд и фонды соцстрахования получено 29,8 млрд грн.
За 11 месяцев года бюджет в общий фонд получил 984,3 млрд грн. Таким образом, роспись перевыполнена на 4,4% (+41,6 млрд грн).
Из них 564,7 млрд грн налоговых поступлений (+5,6% плана), таможенных – 363,9 млрд грн (+3,9%).
Также перевыполнили план поступлений единого соцвзноса в Пенсионный фонд и фонды соцстрахования. Их получено 310,4 млрд грн, или на 7,9 млрд грн сверх плана. Из указанной суммы 29,8 млрд грн поступило в ноябре.
Что касается расходов, то за 11 месяцев план до сих пор не выполняется на 6,5%. Их объем составляет более 1 трлн грн. Финансирование соцрасходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось полностью.
Также не выполняется план заимствований, которые с объемом 478,8 млрд грн отстают от росписи на 21,8%.
От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 313,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте – 85,6 млрд грн ($2,5 млрд и €583,7 млн).
Из внешних источников привлечено 143,7 млрд грн, в частности – 48,2 млрд грн (1,75 млрд долл) путем размещения 8-летних облигаций внешнего госзайма под 6,876% годовых и их доразмещения с доходностью 6,30%.
Кроме того, в сентябре правительство получило 37,9 млрд грн (1,0 млрд СПЗ) от распределения 650 млрд долларов средств МВФ. В октябре Украина получила 600 млн грн макрофинансовой помощи от ЕС, а в ноябре – второй транш в 700 млн грн от МВФ.
На погашение государственного долга направлено 412,3 млрд грн (96,4% от плана), платежи по обслуживанию – 142,4 млрд грн (96,4% от плана).
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