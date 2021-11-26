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Илон Маск продает свистки Cyberwhistle за $50: первую партию уже раскупили

Илон Маск продает свистки Cyberwhistle за $50: первую партию уже раскупили

Tesla еще не успела выпустить свой электрогрузовик Cybertruck, но решила хоть чем-то порадовать фанатов. Илон Маск решил продавать свистки. Да не обычные, а в форме электрогрузовика.

Генеральный директор Tesla Илон Маск в своем Twitter написал про новый продукт компании – свисток.

«Не тратьте свои деньги на салфетку от Apple. Лучше купите наш свисток», – написал Маск в комментарии к посту.

При этом на сайте указано, что свисток стоит $50 и первую партию полностью раскупили менее чем за 10 часов. Теперь особенно предприимчивые владельцы продают их на eBay по цене до $2,5 тысячи.

Cyberwhistle, как утверждает миллиардер, не обычный свисток, а коллекционный предмет премиум-класса. Свисток из нержавеющей стали напоминает по дизайну электромобиль Cybertruck.

На самом сайте описали этот товар так: «Вдохновленная Cybertruck, ограниченная серия Cyberwhistle – это коллекционный предмет премиум-класса, изготовленный из нержавеющей медицинской стали. В свистке есть функция крепления».

Что за крепление – непонятно, но, скорее всего, это обычное отверстие для ремешка.


Cyberwhistle

Киберсвисток сделан в форме грузовика Cybertruck, который Маск показал еще в ноябре 2019 года. Кибергрузовик должны были начать производить в конце 2021 года. Но компания перенесла эту дату на 2022 год.

Это не первый продукт Tesla, который совсем никак не относится к автомобилям, но приносит компании деньги.

В 2020 году Маск выпустил Tesla Tequila – алкогольный напиток, который поставляли в бутылке формы молнии с металлической подставкой. Стоил он тогда $250. Всю партию алкоголя раскупили за несколько часов, а пустые бутылки Tesla Tequila начали продавать на eBay по $500–1000.


Tesla Decanter

Позже Маск рассказал, что напиток очень сложно поставлять в Европу и будет проще выпускать пустые бутылки. Так и появилась Tesla Decanter – бутылка в форме молнии за $150. Маск пообещал, что в комплекте будет рюмка, но на сайте об этом ничего не сказано.

«Вдохновленная текилой Tesla, бутылка является идеальным штрихом для вашего бара. Этот эксклюзивный коллекционный предмет идеально подходит для любого случая», – так ее описывают на сайте.

По материалам MC.today
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