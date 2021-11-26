SpaceX начала тестирование спутникового интернета Starlink в самолётах

Подразделение Starlink, занимающееся в компании SpaceX построением спутниковой сети для обеспечения глобального спутникового доступа в интернет, начало тестировать свои терминалы на нескольких самолётах авиакомпаний-партнёров. Оператор намерен обеспечить авиалайнеры интернетом «настолько скоро, насколько это возможно».
Сейчас Starlink ведёт переговоры с несколькими авиакомпаниями о предоставлении широкополосного интернета пассажирам во время полётов. Если переговоры увенчаются успехом, компания станет прямым конкурентом Viasat, Intelsat, Telesat и другим провайдерам, предоставляющим подобные сервисы.
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Starlink выпускает по шесть спутников еженедельно на заводе близ Сиэтла, постепенно осуществляется переход на производство более современных версий космической техники. О результатах тестирования и стадии, на которой находятся переговоры, будет объявлено позже.
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