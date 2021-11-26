Бумаги больше не нужны. Как будет работать оформление субсидий и пенсий в Дії

Накануне в Украине презентовали ряд новых услуг на государственном портале Дія.
Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры, в комментарии
По его словам, эти социальные услуги (назначение и перерасчет пенсий, оформление субсидий, получение справки о страховом и трудовом стаже) касаются пока не мобильного приложения, а портала.
«Конечно, есть понимание, что среди людей пожилого возраста есть вопросы по пользованию гаджетами. Почему сосредотачиваются на портале? Потому что с порталом не обязательно иметь персональный компьютер, он может быть любой — даже на точках команды поддержки Дії по большей части есть ноутбуки. Есть ноутбуки в библиотеках, есть ноутбуки даже в некоторых ЦПАУ, сотрудник ЦПАУ может подсказать, как и что делать. В любом случае надо понимать, что вопрос реализации этих социальных услуг во многом касается не только самого сервиса, но и того, что сейчас наконец-то есть современный, безопасный, прозрачный социальный реестр, в котором уже не задублируются данные, в котором не надо присылать бумажные запросы и тому подобное», — говорит Баник.
Как он отметил, даже если человек пожилого возраста обратится в ЦПАУ или в подразделение соцзащиты, то такие услуги все равно будут работать быстрее и намного прозрачнее.
«В Министерстве цифровой трансформации нет реестров. Министерство цифровой трансформации обеспечивает обмен данными с порталом, а все государственные реестры находятся у тех государственных органов, которые являются их держателями, которые в частности предоставляют эти услуги в оффлайне. Если мы говорим о субсидиях, то это современный защищенный реестр, отвечающий всем требованиям, разработка которого закончилась осенью. Особенность Дії в том, что мы — хаб в виде мобильного приложения или веб-портала, с которым взаимодействует человек. А на стороне Минсоца есть их реестры, их система, на стороне Минюста — их, на стороне государственной демографической службы — реестр паспортов и тому подобное. Поэтому даже если взломать Дію, там все равно ничего не будет», — подчеркнул Баник.
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