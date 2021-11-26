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Кризис и коронавирус не помешали Украине: Президент заявил об исторических рекордах в экономике

Кризис и коронавирус не помешали Украине: Президент заявил об исторических рекордах в экономике

Несмотря на пандемию и кризис, экономическая ситуация в Украине стабилизировалась. Как заявил Президент Владимир Зеленский, в 2021 году размер экономики страны достигнет рекордного уровня за период независимости — более $ 190 млрд. Это больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах.

Об этом глава государства рассказал во время ежегодного обращения в Верховной Раде 1 декабря.

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«Впервые, начиная с того же 2013 года, мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% ВВП. При том что в последние годы в большинстве стран он стремительно рос и в среднем по миру превышает почти 90%», — отметил Зеленский.

Также Президент добавил, что золотовалютные резервы Украины выросли и достигают уже $ 30 млрд. Это самый высокий показатель с 2013 года.

«Впервые в истории независимой Украины ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10%. Это в среднем 9,7%», — подытожил украинский Президент.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках полученного 24 ноября второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе Stand-by взяла на себя обязательства погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) до конца 2021 года и обеспечить 100% расчеты перед ВИЭ-генерацией с 2022 года.

«Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем», — говорится в тексте обновленного меморандума с МВФ Stand-by.

По материалам Обозреватель
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