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Налог на покупку авто или квартиры: Гетманцев анонсировал законопроект

Налог на покупку авто или квартиры: Гетманцев анонсировал законопроект

Украинцев планируют обложить 18% налога от покупки автомобиля или квартиры, если они не объяснят, откуда они взяли деньги. Министерство финансов разрабатывает соответствующий законопроект.

Об этом сообщил председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Forbes.

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По его словам, сегодня большинство трудоспособного населения не показывает свои доходы.

Отмечается, что за прошлый год доходы скрыли около 10 млн человек.

Напомним, Министерство финансов Украины подтвердило, что готовит законопроект, который введет механизм налогообложения тех доходов украинцев, источники происхождения которых они не смогут объяснить.

Справка Finance.ua:

  • ранее министр финансов Сергей Марченко сообщал, что украинцев, которые задекларируют свои активы в ходе налоговой амнистии, не коснутся косвенные методы контроля за затратами и доходами. Законопроект с соответствующими нормами могут внести в парламент до конца года;
  • разрабатываемый Министерством финансов законопроект о непрямых методах налогового контроля граждан будет предусматривать «сопоставление реального образа жизни физического лица с имеющейся налоговой информацией о полученных им доходах и уплаченных с них налогах». Проще говоря, органы контроля будут сопоставлять реальную жизнь и доходы всех физлиц-налогоплательщиков.
По материалам Корреспондент.net
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