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Зимуй вместе с кредитными продуктами ПУМБ

Выгодные праздники вместе с ПУМБ: кэшбеки на кредитную карту с льготным периодом до 62 дней и никаких скрытых платежей.

Подготовка к новогодним праздникам еще никогда не была такой приятной и выгодной – в период с 29 ноября по 31 декабря Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предлагает кэшбеки до 5% за оплату товаров или услуг кредитной картой всеМОЖУ при условии подключения клиента к акции в Viber-боте.

Обратите внимание, что размер вознаграждения зависит от выбранной клиентом категории товаров.

«Во время «черной пятницы», как и во время новогодних праздников, за кредитами чаще обращаются те, кто хочет сделать лучшие подарки для своих родных и близких. ПУМБ также хочет подарить своим клиентам хорошее настроение и сделать шоппинг в предновогодние дни простым и выгодным. Уверен, что кэшбек за оплату кредитной картой станет приятной неожиданностью для наших клиентов. Для того чтобы открыть карту всеМОЖУ с лимитом до 200 тыс. грн необходимо посетить отделение ПУМБ с паспортом и ИНН», – рассказал директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Дудник.

Еще одним приятным бонусом покупок с кредитной картой всеМОЖУ является льготный период до 62 дней. В течение грейс-периода пользователь может погасить свою задолженность без начисления процентов. Подробная информация о кредитной карте всеМОЖУ доступна по ссылке.

Кроме кэшбеков за покупки кредитной картой, владельцы всеМОЖУ также имеют возможность воспользоваться сервисом «Оплачивай по частям». В период с 29 ноября по 31 декабря 2021 года действует специальное предложение – на все покупки от 1000 грн можно оформить сервис «Оплачивай по частям» на срок 3 месяца без переплат. Чтобы оформить сервис, оплачивайте за товары/услуги кредиткой от ПУМБ в магазинах или в сети Интернет на сумму от 1000 грн. После оплаты клиент получает сообщение с предложением активировать сервис «Оплачивайте по частям». После подтверждения активации сервиса «Оплачивайте по частям» с помощью бесплатной отправки SMS-кода в ответ на номер 2242 или в Viber-боте, поступит сообщение о подключении.

Заказать кредитную карту всеМОЖУ существующие клиенты банка могут с помощью Viber-банкинга, мобильного приложения ПУМБ Online или на сайте. Новые клиенты могут оставить заявку на сайте или посетить ближайшее отделение ПУМБ.

Также, ПУМБ предлагает оформить кредиты наличными всеЯСНО. В этом году кредит наличными от ПУМБ был признан лучшим кредитом по версии отраслевого рейтинга Financial Club Awards – 2021. Условия кредита наличными от ПУМБ – до 300 тыс. грн, без страхования и разовой комиссии и без комиссии за досрочное погашение. Подробная информация о кредите наличными всеЯСНО доступна по ссылке.

Напомним, что ПУМБ традиционно является лидером по общей выдаче товарных кредитов по итогам «черной пятницы». В прошлом году общая сумма предоставленных банком кредитов достигла миллиарда гривен.

Кредитные продукты ПУМБ – идеальная возможность выгодно приобрести еще больше подарков!

По материалам ПУМБ
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