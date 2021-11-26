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BMW приступила к поставкам серийных электромобилей i4

BMW приступила к поставкам серийных электромобилей i4

В 2013 году марка BMW решилась на смелый шаг, выпустив компактный электромобиль i3, который предлагался и в гибридной версии, но особым успехом не пользовался. Теперь компания готова вывести на рынок электромобиль i4, который больше соответствует духу марки. Поставки первых товарных экземпляров BMW i4 уже начались, как стало известно на этой неделе.

Данному событию, как поясняет Electrek, компания BMW посвятила отдельную церемонию в своей штаб-квартире. Первые покупатели i4 были приглашены на это мероприятие, где получили ключи от новеньких машин в торжественной обстановке.

Характеристики BMW i4 уже обсуждались ранее. Можно выбирать между задним и полным приводом, в первом случае мощность силовой установки достигнет 335 л.с., во втором — 544 л.с. При этом самая мощная версия способна разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Версия eDrive40 с задним приводом готова проехать 500 км без подзарядки, полноприводная M50 — около 400 км. Теоретически, бортовая сеть электромобиля способна пополнять заряд батареи от источников мощностью до 205 кВт, но от обычной бытовой розетки запас хода в 100 км будет пополняться более восьми часов.

Настенное зарядное устройство мощностью 11 кВт сократит это время до полутора часов, зарядная станция мощностью 50 кВт — до 21 минуты. На станциях IONITY заряд аккумулятора с 10 до 80 % можно увеличить за 31 минуту, по данным производителя.

В США стоимость BMW i4 будет начинаться с $56 395, в продажу на местном рынке электромобиль поступит в следующем году.

По материалам 3dnews.ru
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