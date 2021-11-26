0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Промышленная метавселенная поднимет рынок «умного производства» до $540 млрд к 2025 году

Промышленная метавселенная поднимет рынок «умного производства» до $540 млрд к 2025 году

С учётом того, что метавселенная позволит удовлетворить спрос на решения для работы из дома, симуляторы различного назначения и специализированные виртуальные пространства, рынок «умного производства» тоже будет интенсивно инвестировать в её развитие и разработку сопутствующих технологий, стимулируя собственный рост.

По прогнозам агентства TrendForce, совокупный среднегодовой темп роста рынка умного производства (GAGR) в 2021-2025 годах составит 15,35%, в 2025 году доходы достигнут $540 млрд.

Рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых компании, использующие технологии метавселенных, уже добились больших успехов, во-вторых их использование позволит существенно снизить издержки на оплату труда, сократить затраты ресурсов и время реализации проектов. Технологии симуляции техпроцессов станут основой т. н. «киберфизических систем», позволяющих создавать цифровые модели реальных событий и объектов. Умное производство позволяет использовать информационные сетевые технологии и соответствующие системы на всех этапах выпуска и доставки продукции.

Ожидается, что возможность создания т. н. «цифровых двойников» реальных предметов станет мостом между виртуальным миром и существующей реальностью. Создание цифровых двойников уже предлагает Microsoft на своей облачной платформе, Boeing использует их для постройки двигателей, Unilever — для создания симуляторов сборочных линий, позволяющих сократить число производственных отходов, а Siemens Energy и Ericsson применяют платформу NVIDIA Omniverse для управления виртуальными электростанциями и распределения оборудования для 5G-сетей соответственно.

Цифровые двойники будут применяться для моделирования процессов в системах 5G, Wi-Fi 6, облачных и EDGE-вычислениях, для создания умных сенсоров, а также в других системах. Не останутся без внимания и другие разработки. Выпуск промышленных дронов, индустриальных роботов, систем машинного зрения позволит использовать виртуальные объекты для достоверного воспроизведения сценариев, происходящих в реальном мире.

В целом быстрое развитие AR/VR-технологий, а также интерфейсов взаимодействия людей и машин и другие факторы позволят на первом этапе использовать цифровых двойников и метавселенную для обучения сотрудников, удалённой диагностики оборудования, мониторинга энергии уже в краткосрочной и среднесрочной перспективах. В этой сфере уже добились определённых успехов компании Rockwell, Siemens, ABB, Advantech, Ennoconn и Delta.

В долгосрочной перспективе, по мнению TrendForce, отдельные компании смогут создавать виртуальные заводы и организовать их совместимость и взаимодействие с предприятиями других компаний. По прогнозам TrendForce наиболее выгодное положение в этой нише сегодня занимают Bosch, Schneider Electric, Haier и Foxconn.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.