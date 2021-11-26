НБУ: апелляционный суд подтвердил законность вывода с рынка банка «Капитал»

НБУ сообщил, что 29 ноября Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу акционеров ПАО “АКБ “Капитал”“ и оставил в силе решение Окружного админсуда г. Киева от 27 июля 2021 года, которым подтверждена правомерность решений регулятора об отнесении ПАО “АКБ “Капиталˮ к категории неплатежеспособных и его ликвидации.
Истцами по этому делу являются владельцы существенного участия ПАО “АКБ “Капитал”“ – ООО “Промгаз Украины” (15% акций) и Руслан Щербань (34%).
“Национальный банк приветствует законное и обоснованное судебное решение. Суд полно и всесторонне исследовал материалы дела и подтвердил, что банк “Капиталˮ был правомерно выведен с рынка. Во время пребывания в категории проблемных банк не устранил нарушения банковского законодательства, что поставило под угрозу интересы вкладчиков и кредиторов. Поэтому регулятор был вынужден принять решение о выводе банка с рынкаˮ, – отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
Напомним, Национальный банк в июле 2015 года принял решение отнести ПАО “АКБ “Капитал”ˮ к категории неплатежеспособных. Не согласившись с решением регулятора, в декабре 2017 года мажоритарные акционеры ПАО “АКБ “Капитал”“ обратились с иском в Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц с требованием о признании противоправными и отмене решений по выводу этого банка с рынка.
Окружной административный суд города Киева 15 марта 2018 года исковое заявление ООО “Промгаз Украиныˮ и Руслана Щербаня удовлетворил частично. В частности, признал противоправными и отменил постановления Правления Национального банка об отнесении банка “Капитал” к категории неплатежеспособных и его ликвидации.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, Национальный банк в марте 2019 года обжаловал его в апелляционном порядке. По результатам рассмотрения судебного дела суд апелляционную жалобу Национального банка оставил без удовлетворения.
ПАО “АКБ “КапиталЙ” был отнесен Национальным банком Украины к категории неплатежеспособных 20 июля 2015 года, а 29 октября 2015 года было принято решение о ликвидации этого банка.
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