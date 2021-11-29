Когда в Украине начнется пенсионная реформа - Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко прогнозирует начало пенсионной реформы в 2023—2024 годах.
«Мы на пороге пенсионной реформы. И мы ищем способы для ее запуска в 2023—2024 годах», — подчеркнул глава Минфина.
По его словам, Министерство финансов участвует в подготовке пенсионной реформы, поскольку для ее запуска нужно будет искать фискальное пространство.
Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что гарантии стабильности накопительной пенсионной системе в Украине должно обеспечить государство, а основной причиной необходимости изменения пенсионной реформы является мировой демографический тренд. «Уровень рождаемости снижается, поколение «бэби-бумеров выходит на пенсию, одновременно увеличивается продолжительность жизни», — прокомментировал политик.
«В итоге вы получите в виде накопительной пенсии все взносы плюс инвестиционный доход. То есть взносы работают исключительно на вас. Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не уменьшать ее размер», — отметил Сергей Марченко.
Чиновник также разъяснил, что в то же время с действующей солидарной системой граждане смогут самостоятельно накапливать пенсию. На первом этапе более активную роль будет занимать государство для формирования доверия к системе.
Сергей Марченко пояснил, что при накопительной системе отчисления из зарплаты аккумулируются на индивидуальном пенсионном счете.
Участникам накопительной системы предлагается уплачивать следующие взносы:
Такое финансирование будет происходить путем соответствующего перераспределения через ЕСВ для лиц, участвующих в новой системе.
Кроме того, государство будет дополнительно финансировать взносы из госбюджета:
Граждане будут иметь индивидуальные накопительные счета и будут мотивированы отчислять часть средств с зарплат. Государство будет финансировать такие взносы на паритетных условиях.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бумаги больше не нужны. Как будет работать оформление субсидий и пенсий в ДіїВчера, 09:24 - 7036 4
Польша выплачивает сотни злотых на украинских детей. Как их получить заробитчанамВчера, 13:25 - 4638 3
Какой штраф ждет водителей за пользование телефоном за рулемВчера, 11:00 - 1637 3
В Украине могут изменить принцип начисления возмещения за ДТППозавчера, 21:30 - 619 2
Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику УкраиныОколо часа назад - 937 1
Опасное чужое наследство: почему у вас могут отобрать честно купленную квартируВчера, 21:23 - 16106 1
Право собственности на земельный участок при отсутствии документов: что делать11 ч. назад - 5231
Сколько будет стоить доллар в 2022 году - мнение эксперта12 ч. назад - 3336 1
Стоит ли сейчас покупать доллар, и что будет с курсом валют в декабре6 ч. назад - 3098 1
Найдено уникальное «хранилище» рекордных запасов лития для аккумуляторных батарей19 ч. назад - 2485 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)Позавчера, 10:44 - 409
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1087 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1271
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 353
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1081 1