Когда в Украине начнется пенсионная реформа - Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко прогнозирует начало пенсионной реформы в 2023—2024 годах.

«Мы на пороге пенсионной реформы. И мы ищем способы для ее запуска в 2023—2024 годах», — подчеркнул глава Минфина.

По его словам, Министерство финансов участвует в подготовке пенсионной реформы, поскольку для ее запуска нужно будет искать фискальное пространство.

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что гарантии стабильности накопительной пенсионной системе в Украине должно обеспечить государство, а основной причиной необходимости изменения пенсионной реформы является мировой демографический тренд. «Уровень рождаемости снижается, поколение «бэби-бумеров выходит на пенсию, одновременно увеличивается продолжительность жизни», — прокомментировал политик.

«В итоге вы получите в виде накопительной пенсии все взносы плюс инвестиционный доход. То есть взносы работают исключительно на вас. Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не уменьшать ее размер», — отметил Сергей Марченко.

Чиновник также разъяснил, что в то же время с действующей солидарной системой граждане смогут самостоятельно накапливать пенсию. На первом этапе более активную роль будет занимать государство для формирования доверия к системе.

Сергей Марченко пояснил, что при накопительной системе отчисления из зарплаты аккумулируются на индивидуальном пенсионном счете.

Участникам накопительной системы предлагается уплачивать следующие взносы:

1% от зарплаты — в 2023 году;

1,5% – в 2024 году;

2% – в 2025 году.

Такое финансирование будет происходить путем соответствующего перераспределения через ЕСВ для лиц, участвующих в новой системе.

Кроме того, государство будет дополнительно финансировать взносы из госбюджета:

1% – в 2023 году;

1,5% – в 2024 году;

2% – в 2025 году.

Граждане будут иметь индивидуальные накопительные счета и будут мотивированы отчислять часть средств с зарплат. Государство будет финансировать такие взносы на паритетных условиях.