Китайская Skyrizon подала иск в Гааге против Украины и требует 4,5 млрд долларов за «Мотор Сич»

Китайский инвестор Beijing Skyrizon требует от Украины вернуть $ 4,5 млрд через суд в Гааге в качестве компенсации убытков, вызванных решением украинского правительства вернуть в государственную собственность предприятие «Мотор Сич».
Об этом пишет китайская газета Global Times.
По данным издания, компания Skyrizon подала заявление об арбитраже в постоянный Арбитражный суд в Гааге с требованием вынести решение о том, что Украина нарушила двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, и потребовала $ 4,5 млрд в качестве компенсации за вероятное несправедливое отношение Украины к китайским инвесторам.
По данным Skyrizon, китайские инвесторы понесли значительные убытки в Украине и Китае «за пятилетний период несправедливого обращения и продолжающегося применения незаконных мер в Украине».
Напомним, 29 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех граждан Китая и четырех китайских компаний, включая Skyrizon, заморозив их активы в Украине.
Все привлеченные компании были инвесторами украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ3 ч. назад - 1384 9
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 3330 9
Австрия первой в ЕС введет налог на доход от криптовалютВчера, 13:29 - 768 9
Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 годаОколо часа назад - 129 5
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)4 ч. назад - 915 3
Банки будут по-новому проверять переводы украинцевВчера, 14:00 - 5839
Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах УкраиныВчера, 13:01 - 3528 2
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 3330 9
С сегодняшнего дня на портале «Дія» появятся новые услугиВчера, 12:09 - 2484 1
Какие налоги следует уплатить до 1 декабряВчера, 17:00 - 1965
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоВчера, 12:28 - 269
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 686
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 231
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 688 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1501 1