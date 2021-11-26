Китайская Skyrizon подала иск в Гааге против Украины и требует 4,5 млрд долларов за «Мотор Сич»

Китайский инвестор Beijing Skyrizon требует от Украины вернуть $ 4,5 млрд через суд в Гааге в качестве компенсации убытков, вызванных решением украинского правительства вернуть в государственную собственность предприятие «Мотор Сич».

Об этом пишет китайская газета Global Times.

По данным издания, компания Skyrizon подала заявление об арбитраже в постоянный Арбитражный суд в Гааге с требованием вынести решение о том, что Украина нарушила двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, и потребовала $ 4,5 млрд в качестве компенсации за вероятное несправедливое отношение Украины к китайским инвесторам.

По данным Skyrizon, китайские инвесторы понесли значительные убытки в Украине и Китае «за пятилетний период несправедливого обращения и продолжающегося применения незаконных мер в Украине».

Напомним, 29 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех граждан Китая и четырех китайских компаний, включая Skyrizon, заморозив их активы в Украине.

Все привлеченные компании были инвесторами украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич».