Названы лучшие автомобили 2021 года в Европе

Оглашен список конкурса European Car of the Year («Европейский автомобиль года»). Жюри выбрало семь лучших моделей, одна из которых станет победителем. Об этом сообщает официальный сайт премии, передает «Фокус».
Среди претендентов на победу в European Car of the Year – такие модели:
То есть, шесть из семи моделей – электрокары. Единственное исключение – Peugeot 308: электрический вариант у него появится, но пока модель предложена в бензиновых, дизельных и гибридных версиях. Также следует отметить, что в шортлисте — сразу пять кроссоверов и отсутствуют модели премиум-сегмента.
Лучшее авто 2022 года в Европе огласят 28 февраля во время специального онлайн-ивента. Выберет его жюри из 60 автожурналистов, представляющих 23 страны Европы.
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