Часть дохода, которую тратят на покупку минимального продуктового набора в странах Европы (инфографика)

В начале ноября текущего года американская компания NetCredit провела исследование цен на продукты на основе данных об их стоимости в супермаркетах мира.

В качестве отправной точки был взят базовый набор продуктов питания:

состоящий из пачки сухого завтрака, дюжины куриных яиц (12 шт.),

половины килограмма сыра, белого хлеба и куриной грудки без кости,

полутора литров питьевой воды, литра растительного масла,

литра коровьего молока, одной рыбной консервы (тунца),

а также килограмма бананов и такого же количества картофеля и помидоров.

Стоимость этой минимальной продуктовой корзины сравнили со средней дневной оплатой труда. А именно с тем, какая её часть будет уходить на покупку необходимых продуктов питания. Хотя исследование охватило 70 стран мира, “Комментарии” решили остановиться только на странах Европы.

Меньше всего работать за еду придется жителям Люксембурга, Нидерландов и Финляндии, где стоимость вышеуказанного продуктового набора составит всего 15-16% от дневного заработка. Если оценивать эту стоимость в долларах США, то она будет равна 35$, 25$ и 25$ соответственно.

Работникам Великобритании, Ирландии и Норвегии придётся отдать примерно ⅕ часть дневной зарплаты, что в среднем составит около 35$ за набор. Самыми дорогими наборами в Европе могут похвастаться Швейцария и Исландия. В этих странах за минимальный пакет продуктов придётся заплатить 53$. Впрочем, с учётом высокого уровня тамошних средних зарплат, на их покупку уйдёт не более четверти дневного заработка (в Швейцарии и того меньше). Похожая ситуация наблюдается в Бельгии и Австрии. Правда, и стоимость набора там на порядок ниже и не превышает 39$. Чуть больше четверти дневной оплаты труда придётся отдать за еду рабочим Швеции (44$), Испании (27$) и Польши (14$).

Чтобы заработать на минимальный продуктовый набор во Франции (где он обойдётся в 37$), Словении (25$), Венгрии (17$) и Италии (36$), нужно трудиться примерно треть рабочего дня. В Эстонии (28$) и Румынии (15$) за него будет необходимо отдать 37% заработка. А в Литве (28$), Греции (30$), Португалии (35$) и России (17$) еда обойдётся от 44% до 50% дневной оплаты. Для покупки набора хорватам и латвийцам придётся трудиться больше половины рабочего дня. При этом стоимость продуктов составляет 26$ и 31$ соответственно. Зато молдаванам, несмотря на самый дешёвый продуктовый набор в Европе, стоимость которого составляет всего 13 долларов, нужно потратить 82% заработанного за день.

В самых стеснённых условиях в Европе оказались балканские государства и наша страна. Однако если Черногория ещё не так далеко ушла от Молдовы и набор там обойдётся в 85% от заработка (25$), то в Сербии, Украине, Албании, Боснии и Герцеговине дневной зарплаты для покупки минимального набора точно не хватит. Так, в Сербии при его стоимости в 24 доллара отдать придётся 107% от заработанного за день, в Украине (15$) — 116%, в Албании (20$) — 124%. Настоящим европейским рекордсменом можно назвать Боснию и Герцеговину, где за набор стоимостью в 31$ придётся работать полтора дня.

Впрочем, европейские расценки не идут ни в какое сравнение с африканскими или азиатскими. Наихудший показатель в мире по версии NetCredit будет наблюдаться в Камбодже, где за набор придётся заплатить почти 50 долларов, или 942% от местной дневной зарплаты. На втором месте — Кения. Продуктовый набор там стоит не дороже, чем в Греции, Ирландии или Бельгии, — 31$. Но, чтобы заработать эти деньги, придётся трудиться почти всю рабочую неделю.

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