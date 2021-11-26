Компания Apple может выпустить устройство для коррекции зрения

В Сети был обнаружен патент Apple, в котором описывается система коррекции зрения. Вероятно, это одна из функций фирменной гарнитуры дополненной реальности.

Об этом сообщает портал ITHome.

В описании патента отмечается, что у пользователей могут быть разного вида проблемы с глазами, поэтому для ношения гарнитуры могут потребоваться корректирующие линзы.

Документ описывает систему отображения и коррекции зрения, включающую дисплей, оправу для очков и съемный объектив. Именно съемный объектив включает корректирующий зрение элемент.

Напомним, первая гарнитура дополненной реальности Apple будет выполнена в сложном и дорогом дизайне и может быть представлена в 2022 году.