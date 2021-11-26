НБУ предоставил рефинансирование четырем банкам на 830 миллионов гривен

Национальный банк Украины предоставил рефинансирование четырем банкам на 830,0 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
«Национальный банк Украины сообщает, что
Напомним, НБУ с IV квартала 2021 года прекратил проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу. Кроме этого, с 1 октября срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах была сокращена с 90 до 30 дней.
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