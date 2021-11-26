«Тысяча за вакцинацию»: в Минцифры рассказали детали программы

Виртуальные карты в приложении «Дія», на которую полностью вакцинированы украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными — никаких комиссий за их обслуживание не будет.
Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации в комментарии УП.
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«Граждане в мобильном приложении „Дія“ проходят краткую верификацию, которая позволяет им получить деньги на специальные банковские карты. Минэкономики начисляет деньги на специальные карточные счета граждан — по 1 тысяче гривен. Граждане рассчитываются деньгами в предприятиях, которые соответствуют определенным MCC-кодам (классификаторам вида деятельности. — Ред.)», — сказано в сообщении.
Там отметили, что предоставление наличных не предусмотрено.
«Следует учесть, что эта программа призвана предоставить целевую поддержку тем сферам, которые подверглись существенному сокращению притока клиентов из-за карантинных ограничений или обычного отказа людей от социальных контактов в период пандемии», — говорят в Минцифры.
Виртуальные карты — бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет.
У Минцифры уверяют, что финансовые операции с виртуальными картами будут вполне безопасными, ведь они будут проходить через банки-партнеры, у которых есть надежные системы защиты платежей".
Банки бесплатно выпустят такие карты для населения.
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