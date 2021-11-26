«Тысяча за вакцинацию»: в Минцифры рассказали детали программы

Виртуальные карты в приложении «Дія», на которую полностью вакцинированы украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными — никаких комиссий за их обслуживание не будет.

Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации в комментарии УП.

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«Граждане в мобильном приложении „Дія“ проходят краткую верификацию, которая позволяет им получить деньги на специальные банковские карты. Минэкономики начисляет деньги на специальные карточные счета граждан — по 1 тысяче гривен. Граждане рассчитываются деньгами в предприятиях, которые соответствуют определенным MCC-кодам (классификаторам вида деятельности. — Ред.)», — сказано в сообщении.

Там отметили, что предоставление наличных не предусмотрено.

«Следует учесть, что эта программа призвана предоставить целевую поддержку тем сферам, которые подверглись существенному сокращению притока клиентов из-за карантинных ограничений или обычного отказа людей от социальных контактов в период пандемии», — говорят в Минцифры.

Виртуальные карты — бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет.

У Минцифры уверяют, что финансовые операции с виртуальными картами будут вполне безопасными, ведь они будут проходить через банки-партнеры, у которых есть надежные системы защиты платежей".

Банки бесплатно выпустят такие карты для населения.

Справка Finance.ua:

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинирован получит от государства тысячу гривен через приложение «Дія» после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты для путешествий внутри страны;

спикер президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а как сертификат, цифровой ваучер или депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров;

премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение «Дія» в конце 2020-го и в 2021 году, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.

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