В Ирландии создали роботизированный спасательный круг, чтобы спасать людей (фото)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах и интересуется технологическими новинками, узнал у RTE о роботизированном спасательном круге.

В ирландском городе Атлон начали использовать два роботизированных спасательных круга для спасения людей в воде.

Два речных спасательных робота размещаются в Атлоне, чтобы спасти больше жизней.

Роботизированные спасательные круги можно бросить в реку, если человек зайдет в воду. Далее роботами можно управлять с помощью дистанционного управления с берега реки.

фото RTE

Город Мидлендс является первым в стране, который начал использовать роботизированные спасательные круги.

Высокотехнологичные устройства смогут дать спасателям фору, поскольку они ждут прибытия RNLI из-за города.

Справка Finance.ua:

Ранее мы сообщали, что создали робота, развлекающего домашних животных. Rocki Robot, который может стать другом для домашнего животного в отсутствие его владельца.

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