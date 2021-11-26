Цены на бензин и автогаз стабильны, дизтопливо дешевеет на АЗС

Розничные цены на бензин и автогаз в Украине 29 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо дешевеет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга “Консалтинговой группы А-95”.
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,62 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 – 31,40 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо – 30,34 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз – 19,06 гривен за литр (0,00 гривен).
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