0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Цены на бензин и автогаз стабильны, дизтопливо дешевеет на АЗС

Цены на бензин и автогаз стабильны, дизтопливо дешевеет на АЗС

Розничные цены на бензин и автогаз в Украине 29 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга “Консалтинговой группы А-95”.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,62 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 – 31,40 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо – 30,34 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз – 19,06 гривен за литр (0,00 гривен).

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.