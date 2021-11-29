Что такое брачный контракт, и как его правильно заключать

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у эксперта Сумского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Юлии Иваненко, какие права и обязанности супругов могут иметь место в брачном контракте.
Что такое брачный контракт. В украинском законодательстве употребляется термин «брачный договор» а не «брачный контракт», как в некоторых других странах, но по сути данные понятия тождественны, и как бы мы ни назвали этот вид сделки, содержание ее от этого не изменится.
Поскольку на законодательном уровне определено понятие брачного договора, то лучше употреблять именно этот термин для избежания недоразумений или вопросов при практическом составлении и подписании такого соглашения между супругами.
Брачный договор — это соглашение между супругами, в котором закрепляются их права и обязанности, в том числе имущественные права и обязанности супругов как родителей, а также регулируются имущественные отношения между мужем и женой. Правовое регулирование порядка заключения и исполнения брачного договора определены Главой 10 Семейного Кодекса Украины.
Брачный договор возможно заключать при наличии условий:
Брачный договор заключается в письменной форме в трех экземплярах и нотариально заверяется. В случае несоблюдения сторонами требования закона о нотариальном заверении договора такой договор является ничтожным.
Когда начинает действовать. Заключенный до регистрации брака вступает в силу в день регистрации брака;
заключенный супругами — начинает действовать в день его нотариального заверения, о чем должно быть указано в тексте договора.
Что не может быть включено в содержание брачного договора. В содержание брачного договора не могут быть включены положения, которые:
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