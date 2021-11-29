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Что такое брачный контракт, и как его правильно заключать

Что такое брачный контракт, и как его правильно заключать

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у эксперта Сумского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Юлии Иваненко, какие права и обязанности супругов могут иметь место в брачном контракте.

Что такое брачный контракт. В украинском законодательстве употребляется термин «брачный договор» а не «брачный контракт», как в некоторых других странах, но по сути данные понятия тождественны, и как бы мы ни назвали этот вид сделки, содержание ее от этого не изменится.

Поскольку на законодательном уровне определено понятие брачного договора, то лучше употреблять именно этот термин для избежания недоразумений или вопросов при практическом составлении и подписании такого соглашения между супругами.

Брачный договор — это соглашение между супругами, в котором закрепляются их права и обязанности, в том числе имущественные права и обязанности супругов как родителей, а также регулируются имущественные отношения между мужем и женой. Правовое регулирование порядка заключения и исполнения брачного договора определены Главой 10 Семейного Кодекса Украины.

Брачный договор возможно заключать при наличии условий:

  • свободное волеизъявление обеих сторон, то есть принуждение одной стороной другую сторону к заключению брачного договора не допускается;
  • в договоре прописываются только имущественные права и обязанности супругов или имущественные права и обязанности супругов как родителей. То есть личные неимущественные права или личностные отношения между супругами брачным договором не регулируются;
  • договор не должен нарушать права ребенка, а также ставить одного из супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение. То есть, если в договоре, например, прописать, что после развода по инициативе женщины мужчина освобождается от уплаты алиментов на содержание ребенка/детей, то такое условие нарушает права ребенка на обеспечение родителями и не является законным;
  • обязательны письменная форма договора и нотариальное заверение. То есть не достаточно лишь одних подписей сторон брачного договора для его заключения и действительности в будущем, требуется нотариальное заверение такого соглашения сторон.

Брачный договор заключается в письменной форме в трех экземплярах и нотариально заверяется. В случае несоблюдения сторонами требования закона о нотариальном заверении договора такой договор является ничтожным.

Когда начинает действовать. Заключенный до регистрации брака вступает в силу в день регистрации брака;
заключенный супругами — начинает действовать в день его нотариального заверения, о чем должно быть указано в тексте договора.

Что не может быть включено в содержание брачного договора. В содержание брачного договора не могут быть включены положения, которые:

  • регулируют личные отношения супругов;
  • регулируют личные отношения между родителями и детьми;
  • уменьшают объем прав ребенка, который установлен законодательством;
  • ставят одного из супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение.

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По материалам Finance.UA
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