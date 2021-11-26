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Honda представила первого ассистента водителя с искусственным интеллектом

Honda представила первого ассистента водителя с искусственным интеллектом

Японская компания Honda представила первую в мире технологию на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать водителю во время управления автомобилем.

Об этом сообщает Kyodo News.

Технология проверяет движение и здоровье водителя с помощью установленных камер мониторинга и сенсоров, предупреждает о рисках на дороге.

Система автоматической затяжки ремней безопасности предупредит водителя о появлении пешеходов перед автомобилем.

В другой ситуации, когда водитель попытается изменить полосу движения, а другое транспортное средство приближается сзади, раздастся звуковое оповещение из динамиков автомобиля.

Среди других функций безопасности — вибрирующие сиденья — чтобы водитель не задремал.

В компании заявили, что планируют устанавливать ассистента водителя на основе искусственного интеллекта в автомобилях уже во второй половине этого десятилетия.

По материалам Укринформ
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