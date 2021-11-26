Honda представила первого ассистента водителя с искусственным интеллектом

Японская компания Honda представила первую в мире технологию на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать водителю во время управления автомобилем.
Об этом сообщает Kyodo News.
Технология проверяет движение и здоровье водителя с помощью установленных камер мониторинга и сенсоров, предупреждает о рисках на дороге.
Система автоматической затяжки ремней безопасности предупредит водителя о появлении пешеходов перед автомобилем.
В другой ситуации, когда водитель попытается изменить полосу движения, а другое транспортное средство приближается сзади, раздастся звуковое оповещение из динамиков автомобиля.
Среди других функций безопасности — вибрирующие сиденья — чтобы водитель не задремал.
В компании заявили, что планируют устанавливать ассистента водителя на основе искусственного интеллекта в автомобилях уже во второй половине этого десятилетия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как бизнесу проверять COVID-сертификат: инструкцияВчера, 09:34 - 1762 9
Кому не подойдет ФЛП: украинцы не спешат становиться самозанятымиПозавчера, 13:10 - 11139 8
Австрия первой в ЕС введет налог на доход от криптовалютВчера, 13:29 - 520 7
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 2194 6
Сколько платят за газ в Украине и ЕСПозавчера, 21:27 - 2543 4
Банки будут по-новому проверять переводы украинцевВчера, 14:00 - 4675
Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах УкраиныВчера, 13:01 - 3206 2
С сегодняшнего дня на портале «Дія» появятся новые услугиВчера, 12:09 - 2271 1
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 2194 6
Как бизнесу проверять COVID-сертификат: инструкцияВчера, 09:34 - 1762 9
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоВчера, 12:28 - 188
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 632
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 224
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 659 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1459 1