Как возрастут социальные выплаты в 2022 году

С 1 декабря состоится повышение прожиточного минимума, в результате этого в следующем году запланировано увеличение таких видов социальной помощи.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, кто получит увеличенную помощь.

А именно: пособия будущим матерям, семьям с детьми, а также одиноким матерям.

Что увеличится. В частности, будет увеличен минимальный гарантированный размер алиментов. Так, для детей в возрасте до 6 лет он составит 1 050 грн, а от 6 до 18 лет — 1309 грн.

Размер пособия одиноким матерям также возрастет.

Максимальный размер выплаты для детей до 6 лет составит 2100 грн;

на детей 6-18 лет – 2618 грн,

на студентов стационара 18-23 лет — 2481 грн.

Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

максимальный размер пособия на детей до 6 лет составит 5250 грн,

на детей до 6 лет с инвалидностью – 7350 грн,

на детей 6-18 лет – 6545 грн,

на детей того же возраста, но с инвалидностью — 9163 грн.

Ежемесячное пособие для тяжелобольных детей:

в возрасте до 6 лет, которым не установлена инвалидность, составит 4200 грн.

Для детей 6-8 лет помощь повысили до 5236 грн.

Выплаты лицу, ухаживающему за больным ребенком, составят 1 934 грн.

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