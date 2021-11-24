Как возрастут социальные выплаты в 2022 году

С 1 декабря состоится повышение прожиточного минимума, в результате этого в следующем году запланировано увеличение таких видов социальной помощи.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, кто получит увеличенную помощь.
А именно: пособия будущим матерям, семьям с детьми, а также одиноким матерям.
Что увеличится. В частности, будет увеличен минимальный гарантированный размер алиментов. Так, для детей в возрасте до 6 лет он составит 1 050 грн, а от 6 до 18 лет — 1309 грн.
Размер пособия одиноким матерям также возрастет.
Пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство:
Ежемесячное пособие для тяжелобольных детей:
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