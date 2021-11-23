Межбанк: как «черная пятница» повлияет на валютный рынок

Эта пятница будет чрезвычайно напряженной на валютном рынке Украины. По расчетам Finance, ua, сегодня объем торгов составит порядка $ 145−240 млн при заключении до 550−700 сделок. Несмотря на то, что в США 25 ноября был выходной и украинские торги по доллару проходили на условиях поставки валюты ТОМ, Нацбанк все равно был вынужден продать около $ 150 млн. Из них $ 50 млн по 27,04 и $ 100 млн по 27,05 гривен. Это говорит о достаточно высоком уровне спроса на валюту и определенном ажиотаже на рынке.
Вчера спрос на валюту «сделали» банки с иностранным капиталом. По информации Finance.ua это в основном были покупки нерезидентов, которые за счет погашений гривневых ОВГЗ покупают валюту и выводят эти средства.
Сегодня активизируются не только нерезиденты, но и местные игроки, а также банки. Дело в том, что сегодня «черная пятница» и граждане массово покупают товары на международных торговых площадках. Для этого они покупают валюту и переводят ее через свои карты за границу как оплату за покупки. Это заставит банки пополнять свою валютную позицию для обеспечения таких транзакций клиентов. И это существенно добавит спроса на валюту на сегодняшних торгах.
По нашим оценкам, только за сегодня украинцы оплатят за подобные покупки на интернет-площадках на сумму не менее $ 80−110 млн, и банкам придется обеспечивать валютной ликвидностью эти операции.
Так что большинство факторов сегодня работает против гривны. А если учесть тот факт, что сейчас начинается период выплат основных возмещений НДС экспортерам — это не будет стимулировать распродажи ими валютной выручки.
Разницу между растущим спросом и имеющимся объемом предложения будет закрывать Нацбанк своими интервенциями. Finance.ua прогнозирует не менее двух выходов регулятора на рынок с активной продажей доллара, чтобы частично сбить ажиотаж.
На наличном рынке также увеличивается спрос на валюту, что также работает против гривны. В итоге, пока девальвационные настроения на валютном рынке преобладают, что также психологически давит на рынок. А новый виток валютных ралли по евро/доллар (на момент написания статьи евро вырос до 1,1265 доллара) сулит спекулянтам отличные возможности по раскачке курса евро и относительно гривны.
Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 26 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,95−27,25 грн, евро — коридор 30,25−30,55 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,05 / 27,07
евро — 30,34 / 30,36
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о создании новой авиакомпанииВчера, 12:01 - 1988 24
Скончался бывший мер Киева ОмельченкоВчера, 17:20 - 1144 9
Должникам за коммуналку начинают начислять процентыВчера, 16:02 - 4010 5
Украина до 2030 года вложит в развитие авиастроения 34 миллиарда – ШмыгальВчера, 16:32 - 334 4
Лазебная рассказала об открытии своего бизнеса для безработных: как получить деньги (инфографика)Вчера, 15:00 - 419 3
Должникам за коммуналку начинают начислять процентыВчера, 16:02 - 4010 5
Кому в Украине платят 100 тыс. грн в месяцВчера, 14:03 - 3055 2
Как изменится курс гривны к доллару к 2026 году: прогноз МВФВчера, 13:04 - 2213
Зеленский объявил о создании новой авиакомпанииВчера, 12:01 - 1988 24
ТОП-15 самых надежных банков на рынке Украины: рейтинг YoucontrolВчера, 21:08 - 1642
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глазаОколо часа назад - 30
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристамиПозавчера, 11:10 - 138
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 431
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1205 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1639 5