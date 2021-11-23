Межбанк: как «черная пятница» повлияет на валютный рынок

Эта пятница будет чрезвычайно напряженной на валютном рынке Украины. По расчетам Finance, ua, сегодня объем торгов составит порядка $ 145−240 млн при заключении до 550−700 сделок. Несмотря на то, что в США 25 ноября был выходной и украинские торги по доллару проходили на условиях поставки валюты ТОМ, Нацбанк все равно был вынужден продать около $ 150 млн. Из них $ 50 млн по 27,04 и $ 100 млн по 27,05 гривен. Это говорит о достаточно высоком уровне спроса на валюту и определенном ажиотаже на рынке.

Вчера спрос на валюту «сделали» банки с иностранным капиталом. По информации Finance.ua это в основном были покупки нерезидентов, которые за счет погашений гривневых ОВГЗ покупают валюту и выводят эти средства.

Сегодня активизируются не только нерезиденты, но и местные игроки, а также банки. Дело в том, что сегодня «черная пятница» и граждане массово покупают товары на международных торговых площадках. Для этого они покупают валюту и переводят ее через свои карты за границу как оплату за покупки. Это заставит банки пополнять свою валютную позицию для обеспечения таких транзакций клиентов. И это существенно добавит спроса на валюту на сегодняшних торгах.

По нашим оценкам, только за сегодня украинцы оплатят за подобные покупки на интернет-площадках на сумму не менее $ 80−110 млн, и банкам придется обеспечивать валютной ликвидностью эти операции.

Так что большинство факторов сегодня работает против гривны. А если учесть тот факт, что сейчас начинается период выплат основных возмещений НДС экспортерам — это не будет стимулировать распродажи ими валютной выручки.

Разницу между растущим спросом и имеющимся объемом предложения будет закрывать Нацбанк своими интервенциями. Finance.ua прогнозирует не менее двух выходов регулятора на рынок с активной продажей доллара, чтобы частично сбить ажиотаж.

На наличном рынке также увеличивается спрос на валюту, что также работает против гривны. В итоге, пока девальвационные настроения на валютном рынке преобладают, что также психологически давит на рынок. А новый виток валютных ралли по евро/доллар (на момент написания статьи евро вырос до 1,1265 доллара) сулит спекулянтам отличные возможности по раскачке курса евро и относительно гривны.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 26 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,95−27,25 грн, евро — коридор 30,25−30,55 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,90−27,35 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20−25 коп, а в кассах банков до 25−30 коп.

Евро: в банках коридор от 30,10 до 30,60 грн при спреде до 25−35 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,20 до 30,50 грн при спреде в пределах до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,05 / 27,07

евро — 30,34 / 30,36

Курсы валют на Межбанке

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