Отчет: 89% взломанных аккаунтов Google Cloud использовались для майнинга криптовалют

В отчете группы по кибербезопасности технологической компании «Threat horizon» подробно описаны угрозы взлома облачной службы.

Google предупредил, что киберхакеры используют взломанные облачные учетные записи для майнинга криптовалюты.

Подробная информация о взломе майнинга содержится в отчете группы по кибербезопасности Google, которая выявляет угрозы взлома для своего облачного сервиса – удаленной системы хранения, в которой Google хранит данные и файлы клиентов за пределами платформы – и дает советы о том, как с ними бороться.

Другие угрозы, выявленные командой в ее первом отчете «Threat horizon», включают: атаки российских государственных хакеров, пытающихся получить пароли пользователей, предупреждая, что они стали целью злоумышленников, поддерживаемых правительством; хакеры из Северной Кореи, выдающие себя за рекрутеров Samsung; использование мощного шифрования в атаках программ-вымогателей.

«Майнинг» – это название процесса, с помощью которого регулируются и проверяются блокчейны, такие как те, которые лежат в основе криптовалют, и требует значительных вычислительных мощностей. Google сообщил, что из 50 недавних взломов его службы облачных вычислений более 80% использовались для майнинга криптовалюты.