Стоимость сделок по продаже недвижимости или земельных участков будет фиксироваться в госреестре

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в процедуру регистрации вещных прав на недвижимое имущество, в частности фиксирование цены имущества по договору купли-продажи.
Finance.ua как портал, который следит за тенденциями на рынке недвижимости Украины, узнал, что
в Госреестре вещных прав будет фиксироваться цена земельных участков или объектов строительства, указанная в договоре купли-продажи.
Также в случае госрегистрации права собственности на жилье до 1 января 2013 года при ведении реестра не применяется норма о необходимости наличия техинвентаризации законченного объекта строительства.
Изменения, внесенные в порядок ведения ГРВП и порядок государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений:
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