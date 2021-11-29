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Стоимость сделок по продаже недвижимости или земельных участков будет фиксироваться в госреестре

Стоимость сделок по продаже недвижимости или земельных участков будет фиксироваться в госреестре

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в процедуру регистрации вещных прав на недвижимое имущество, в частности фиксирование цены имущества по договору купли-продажи.

Finance.ua как портал, который следит за тенденциями на рынке недвижимости Украины, узнал, что
в Госреестре вещных прав будет фиксироваться цена земельных участков или объектов строительства, указанная в договоре купли-продажи.

Также в случае госрегистрации права собственности на жилье до 1 января 2013 года при ведении реестра не применяется норма о необходимости наличия техинвентаризации законченного объекта строительства.

Изменения, внесенные в порядок ведения ГРВП и порядок государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений:

  • отражение в ГРВП цены недвижимого имущества, установленной в договоре (в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество по возмездному договору). Если по договору приобретается право собственности на несколько земельных участков и/или объектов строительства – сведения о цене каждого из таких объектов вносятся в ГРВП в соответствии с определенной в таком договоре ценой каждого из объектов;
  • неприменение нормы об обязательном наличии сведений о технической инвентаризации законченного строительством объекта во время проведения государственной регистрации права собственности на жилье по заявлениям, поданным в электронной форме, в случае если такая государственная регистрация проведена до 1 января 2013 года в соответствии с законодательством, действовавшим на момент его возникновения;
  • присвоение адреса законченным строительством объектам, которые являются составной частью дома, здания, сооружения.

Справка Finance.ua:

  • Верховная рада приняла так называемый “ресурсный” закон, который содержит некоторый спорные нормы. Налоги будут платить даже за участки, расположенные в городе. При этом владельцам участков 0,5 га придется платить фиксированный налог, даже если они выращивают продукцию исключительно для собственного потребления.
  • Владельцы сельскохозяйственных земельных участков, которые находятся за пределами населенных пунктов, будут платить не менее минимальной суммы налога, а это примерно 1,5 тысячи гривен с 1 гектара.
По материалам Finance.UA
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