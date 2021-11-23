В «желтую» зону вернулись две области — Минздрав

«Желтая» зона эпидемической опасности в Украине расширилась до четырех областей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
«Желтыми» снова стали Закарпатская и Черновицкая области, которые еще вчера были в «оранжевой» зоне эпидемической опасности.
В Закарпатской области стабилизировался коэффициент выявления случаев инфицирования: с 20,6% до 19,6%. Норма для «зеленой» зоны — менее 20%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
В Черновицкой снизился уровень госпитализаций: с 59,6 до 58,5. Норма для «зеленой» зоны — меньше 60 на 100 тыс. населения.
По состоянию на 26 ноября в «желтой» зоне четыре области Украины: Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая.
В «оранжевой» две: Полтавская и Харьковская.
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