Скончался бывший мер Киева Омельченко

Сегодня, 25 ноября, на 84 году жизни умер бывший мер Киева Александр Омельченко. Об этом сообщил действующий мэр столицы Виталий Кличко.

«Сегодня не стало Александра Омельченко… Бывшего городского главы столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета», — отметил Кличко.

Ранее он сообщал, что Омельченко находится в больнице в тяжелом состоянии из-за коронавирусной болезни.

Напомним, Омельченко с 8 августа 1996 года по 20 апреля 2006-го занимал должность председателя Киевской городской государственной администрации. С 30 мая 1999 года по 14 апреля 2006 года был городским главой.

С 2007-го по 2012 год — народный депутат VI созыва, а с мая 2014 года — депутат Киевского городского совета. На выборах городского главы Киева в 2014 году занял четвертое место, получив 7,52% голосов избирателей.